Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Această piesă neon pare să fie una dintre preferatele lui Kate. A purtat-o pentru prima dată într-o apariție publică în timpul unui turneu regal în Jamaica, în 2022, nuanța vibrantă fiind un omagiu adus culorilor drapelului jamaican.

Apoi a ales-o din nou pentru finala feminină de la Wimbledon în același an. La patru ani distanță, rochia rămâne o alegere sigură a lui Kate Middleton, demonstrând puterea unei piese purtate din nou și ideea că galbenul solar funcționează la fel de bine la Royal Ascot ca pe terenurile de tenis.

Culoarea galben a fost de mult timp importantă în garderoba lui Kate - ea a avut o apariție memorabilă la Sydney, în 2014, purtând o rochie într-o nuanță similară, în timp ce îl ținea în brațe pe micul Prinț George.

În general, Kate Middleton nu se ferește de culori vesele, fie că este vorba de o rochie albastru regal Eponine, o rochie jucăușă cu buline Rodarte sau creații Roksanda de vară, menite să aducă lumină.