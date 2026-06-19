Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
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Prințesa de Wales a revenit la Royal Ascot după o pauză de trei ani și a adus cu ea, într-adevăr, propria rază de soare.

autor
Claudia Alionescu

Catherine a purtat o rochie galben intens semnată Roksanda, asortată cu o pălărie cu boruri largi creată de Jane Taylor London, potrivit VOGUE.

Această piesă neon pare să fie una dintre preferatele lui Kate. A purtat-o pentru prima dată într-o apariție publică în timpul unui turneu regal în Jamaica, în 2022, nuanța vibrantă fiind un omagiu adus culorilor drapelului jamaican.

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Apoi a ales-o din nou pentru finala feminină de la Wimbledon în același an. La patru ani distanță, rochia rămâne o alegere sigură a lui Kate Middleton, demonstrând puterea unei piese purtate din nou și ideea că galbenul solar funcționează la fel de bine la Royal Ascot ca pe terenurile de tenis.

Culoarea galben a fost de mult timp importantă în garderoba lui Kate - ea a avut o apariție memorabilă la Sydney, în 2014, purtând o rochie într-o nuanță similară, în timp ce îl ținea în brațe pe micul Prinț George.

În general, Kate Middleton nu se ferește de culori vesele, fie că este vorba de o rochie albastru regal Eponine, o rochie jucăușă cu buline Rodarte sau creații Roksanda de vară, menite să aducă lumină.

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Sursa: Vogue

Etichete: Kate Middelton, rochie, royal ascot, galben,

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