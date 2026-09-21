S-au înregistrat 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar.

Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ.

Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele Consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii.

PSD susține că uniforma poate reduce diferențele dintre elevi

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, subliniind că ținuta școlară „nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților”.

„La școală elevii trebuie să se concentreze pe educație, pe ceea ce pot face ei și nu pe hainele pe care și le permit părinții. Ținuta școlară nu este despre modă, este despre echitate, despre respect și, nu în ultimul rând, despre siguranță. Școala trebuie să fie locul în care diferențele sociale să conteze cât mai puțin cu putință, iar educația să conteze cel mai mult. Legea prevede ca ținutele școlare să nu fie impuse identic în toate unitățile de învățământ. Fiecare comunitate școlară își poate stabili propriul model. (...) Uniforma școlară să știți că nu va fi o povară pentru familiile sărace, pentru că dăm posibilitatea autorităților locale să susțină familiile cu venituri mici. (...) Va face școala mai sigură și mai demnă pentru fiecare elev. Ținuta școlară nu trebuie să fie și nu va fi un simbol al constrângerii, din contră, va fi un simbol al apartenenței, al mândriei, al respectului și, nu în ultimul rând, al șanselor egale”, a adăugat Zamfir.

Potrivit senatoarei PSD Alexandra Presură, proiectul este „extrem” de important pentru modul în care va evolua școala românească. „Deși pare că vorbim doar despre haine, de fapt este vorba de modul în care copiii noștri, elevii din învățământul de stat, se simt și se raportează la școală. Este o lege a echității. În multe comunități, diferențele dintre copii ajung să fie vizibile înainte ca aceștia să aibă ocazia să arate ceea ce sunt și ceea ce îi definește cu adevărat: munca, talentul și rezultatul lor”, a explicat ea.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a transmis, la rândul său, că uniforma școlară obligatorie va fi „un plus”, menționând că proiectul este plagiat după unul inițiat de partidul său.

„Într-adevăr, uniforma școlară obligatorie va fi un plus, o valoare adăugată copiilor. (...) În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, fiindcă știm foarte bine povara la care sunt supuși, în primul rând, părinții cu costurile pe care le au diversele haine și accesorii. Din perspectiva incluziunii sociale, acest simbol de uniformă este un simbol de apartenență și trebuie să fie și un simbol al mândriei că acel elev este parte a respectivului colegiu sau școală”, a spus Vlahu.

USR critică proiectul și costurile pentru stat

Senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat, pe de altă parte, că este o „glumă ridicolă” ideea că uniforma adaugă ceva la performanță.

„Nu știu ce e mai grav: nostalgia ceaușistă a inițiatorilor pentru acest proiect de lege sau faptul că ignoră total domeniul de învățământ, problemele și prioritățile acestuia. După școala de gândire a inițiatorilor, uniforma rezolvă performanța. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsați acasă pantofii cu talpă roșie și anumite ceasuri. Suntem îmbrăcați cu toții la fel, nu mai este bullying aici și ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta. Evident că e o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanță”, a declarat Pălărie.

Potrivit acestuia, legea este „doar un populism ieftin”.

„Astăzi, orice școală din România dorește să introducă uniforma, să introducă un cod de vestimentație, un cod de culori sau să folosească emblema școlii sau a liceului pe piept sau pe umăr, o poate face printr-o simplă decizie a Consiliului de administrație și, după aceea, prin introducerea sa în regulament. (...) Nu e nevoie de o nouă lege. Dar care este problema, de fapt, în spate? Discutăm despre marea afacere a uniformelor, (...) discutăm despre bani. Schema de subvenționare și de gratuitate (...) pe un calcul de simulare ne arată că discutăm cel mai probabil de peste 1,2 miliarde lei plătite de către statul român pentru aceste uniforme obligatorii. Un elev desculț, flămând și fără învățământ remedial va fi, după 1,2 miliarde de lei cheltuiți de statul român, tot flămând, tot desculț, tot fără învățământ remedial, dar îmbrăcat în uniformă. (...) Învățământului chel din România îi mai trebuia tichie de mărgăritar”, a indicat Ștefan Pălărie.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul inițiat de PSD, iar Camera Deputaților este decizională.