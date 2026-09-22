Nicuşor Dan respinge scenariul unui guvern PSD-AUR: ”Nu au majoritate”. În schimb, susține că există alte variante

Potrivit News.ro, șeful statului a declarat că nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate în Parlament, dar că, în opinia sa, există alte variante: ”tehnocrat” sau ”rotativă”.

"Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni. Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece", a comentat şeful statului.

Întrebat ce alte variante sunt pentru un guvern, preşedintele a răspuns: "Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi".

Despre ce se va întâmpla dacă guvernul Siegfried Mureşan pică la vot în Parlament şi dacă va continua discuţiile cu partidele, şeful statului a precizat că sunt multe ipoteze posibile.

"Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele", a mai spus Nicuşor Dan.