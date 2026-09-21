„Nu mai sunt piste de biciclete în Iaşi, hai în Bacău, avem 44 de km". Furie în capitala moldavă, ironizată chiar la ea acasă

Primarul Iaşiului Mihai Chirica susţine că atacul edilului USR de Bacău, Lucian Viziteu, este „inutil şi jignitor”, după ce la Iaşi au apărut mai multe bannere prin care ieşenii sunt îndemnaţi să vină la Bacău dacă vor să meargă cu bicicleta.

Bannerele au fost instalate la intrările în Iaşi şi au fost asumate de Primăria Bacău, după ce Primăria Iaşi a decis în luna iulie să desfiinţeze pistele de biciclete din oraş. „Nu mai sunt piste de biciclete în Iaşi, hai în Bacău, avem 44 de km", este mesajul afişat pe un banner la intrarea în Iaşi dinspre Vaslui. Edilul ieşean a reacţionat în cursul zilei de luni, întrebându-l pe primarul Bacăului Lucian Viziteu, membru USR, ce realizări are şi cum a gestionat fondurile din PNRR.

„L-aş întreba pe domnul primar Viziteu care îi sunt realizările, cu atât mai mult cu cât şi proiectul prin care au fost amenajate piste pentru biciclete în Bacău este marcat de probleme anchetate de DNA? Dacă tot vorbim de fonduri europene, cum a gestionat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în condiţiile în care Primăria Bacău a atras de cinci ori mai puţine fonduri decât fiecare din municipiile Iaşi şi Cluj-Napoca?", a afirmat Mihai Chirica. Primarul Mihai Chirica spune că ironia omologului din Bacău este „inutilă și jignitoare” El consideră că gestul primarului Lucian Viziteu este „un atac politic gratuit, un exerciţiu de imagine inutil şi jignitor". „Eu rămân deschis colaborării cu primarii din regiune şi din întreaga ţară şi cred că e mult mai sănătos să lucrăm împreună pentru a găsi soluţii pentru comunităţile noastre decât să ne pierdem timpul cu dispute politice sterile. De altfel, ca primar, cred că l-aş putea ajuta pe domnul Viziteu să se iniţieze în administraţie, după cum lecţii ar putea să ia şi de la domnul Boc", adaugă edilul ieşean. Primarul Iaşiului a explicat că atunci când au fost înfiinţate, pistele de biciclete respectau legislaţia românească şi erau în conformitate cu prevederile europene din acel moment, altfel nu ar fi fost avizate de Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

Între timp, mai spune edilul ieşean, au apărut modificări legislative referitoare la circulaţia în oraş a utilizatorilor de biciclete, iar Poliţia Rutieră a impus eliminarea semnelor de circulaţie care marcau aceste piste. Primarul Lucian Viziteu, despre bannerele puse la Iași: N„u este un atac politic. Pur și simplu sunt lucruri reale” „Municipalitatea a contractat în luna iulie realizarea Masterplanului pentru circulaţia bicicletelor, un document esenţial pentru dezvoltarea unei reţele moderne, sigure şi continue de piste velo. Proiectul este finanţat din bugetul local, are o valoare de 240.000 lei şi va fi finalizat de firma Geoartis SRL în următoarele luni. Municipalitatea va amenaja pistele de biciclete în conformitate cu legislaţia în vigoare şi necesităţile actuale ale oraşului", a precizat primarul Mihai Chirica. Mai multe bannere prin care ieşenii sunt îndemnaţi să vină la Bacău dacă vor să meargă cu bicicleta au apărut la intrările în municipiul Iaşi, după ce Primăria Iaşi a desfiinţat în luna iulie pistele de biciclete. Primarul USR al municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a declarat duminică pentru News.ro că invitaţia către ieşeni de a veni la Bacău pentru că la Iaşi nu mai sunt piste pentru biciclete nu este un atac politic, ci reprezintă o campanie de promovare a municipiului Bacău. „Nu este un atac politic. Pur şi simplu sunt lucruri reale şi anume că nu mai sunt piste de biciclete în Iaşi. Poate avea şi rolul de a impulsiona administraţia din Iaşi să facă piste", a afirmat edilul Lucian Viziteu. Potrivit acestuia, în total au fost instalate cinci astfel de bannere la intrările în municipiul Iaşi.

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