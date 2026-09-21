Mai mulți șoferi au fost forțați să oprească pe ambele sensuri de mers.

Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Un bărbat tocmai aprinsese o baterie de artificii, amplasată chiar pe axul drumului, în stațiunea Predeal, în apropierea unui hotel.

Polițiștii au ajuns rapid și au identificat pe invididul de 52 de ani, care ar fi recurs la acest gest incredibil pentru a marca o zi aniversară a unui membru al familiei. Iar momentul a fost surprins și de un martor.

În imagini se obsevă cum trei mașini au fost nevoite să oprească pentru a evita artificiile și pericolul creat pe șosea.

Acum, individul este cercetat penal pentru îngreunarea circulației pe drumurile publice, dar și pentru încălcarea legislației privind articolele pirotehnice.