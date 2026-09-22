Poate fi folosit pentru punerea biletelor de avion, de exemplu, dar și pentru cardurile de fidelitate, de reducere ori vouchere-cadou. Este valabil atât pentru Android, cât și pentru iOS.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
În ultima perioadă au apărut discuții despre wallet-ul de pe telefon, care poate să facă mult mai multe lucruri decât să stocheze cardurile bancare.
Poate fi folosit pentru punerea biletelor de avion, de exemplu, dar și pentru cardurile de fidelitate, de reducere ori vouchere-cadou. Este valabil atât pentru Android, cât și pentru iOS.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.