Potrivit News.ro, printre liniile aflate în dezvoltare se află LEA 400 kV Medgidia Sud-Constanţa Nord, care este destinată inclusiv integrării în SEN a noilor capacităţi de producţie din surse regenerabile dezvoltate în Dobrogea, dar şi LEA 400 kV Timişoara/Săcălaz-Arad - Etapa III a Axului Banat - proiect care va contribui la creşterea capacităţii de schimb pe graniţele România-Ungaria-Serbia.

„Avem deja 9.000 de kilometri de linii electrice. De ce mai construieşte Transelectrica altele? Pentru că se schimbă harta energiei din România. Apar noi capacităţi de producţie, cresc capacităţile de stocare, producţia devine tot mai distribuită, iar energia trebuie preluată din locurile în care este produsă şi transportată, în siguranţă, către zonele în care este consumată”, arată reprezentanţii Transelectrica într-o postare pe Facebook.

Oficialii companiei dau exemplul regenerabilelor, un segment în expansiune, care presupune însă şi noi fluxuri de energie prin reţea, iar Dobrogea este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

„Regiunea concentrează capacităţi importante de producţie eoliană, fotovoltaică şi nucleară, iar noi proiecte regenerabile continuă să se dezvolte. Energia produsă aici trebuie să poată fi preluată şi transportată către celelalte regiuni ale ţării. Acelaşi proces are loc şi în alte zone ale României, pentru că producţia din surse regenerabile se dezvoltă accelerat”, afirmă oficialii Transelectrica.

Potrivit datelor companiei, la 1 august 2026, instalaţiile de stocare însumau 989 MW putere instalată, iar tendinţa este de creştere rapidă.

„Puterea instalată la prosumatori a ajuns, la 1 iunie 2026, la 3.897 MW.

Toate acestea schimbă locurile în care energia intră în sistem, momentele în care este produsă sau stocată şi, implicit, fluxurile care trebuie gestionate prin Reţeaua Electrică de Transport”, precizează reprezentanţii Transelectrica.

Compania dezvoltă, în prezent, mai multe linii electrice

-LEA 400 kV dublu circuit Gutinaş-Smârdan - proiect strategic pentru creşterea capacităţii SEN de preluare a energiei produse din surse regenerabile şi consolidarea transportului energiei din estul ţării.

-LEA 400 kV Medgidia Sud-Constanţa Nord - o nouă linie destinată inclusiv integrării în SEN a noilor capacităţi de producţie din surse regenerabile dezvoltate în Dobrogea.

-LEA 400 kV Gădălin-Suceava - o nouă magistrală importantă pentru închiderea inelului de 400 kV al României, creşterea siguranţei SEN şi dezvoltarea capacităţii de interconexiune.

-Interconexiunea 400 kV Suceava-Bălţi - proiect cu rol strategic în dezvoltarea conexiunii dintre România şi Republica Moldova

-LEA 400 kV Reşiţa-Timişoara/Săcălaz - Etapa II a Axului Banat - dezvoltarea infrastructurii de 400 kV din vestul României, împreună cu retehnologizarea staţiei Timişoara şi trecerea acesteia la 400 kV.

-LEA 400 kV Timişoara/Săcălaz-Arad - Etapa III a Axului Banat - proiect care include şi dezvoltarea infrastructurii de 400 kV de la Arad şi Săcălaz şi care va contribui la creşterea capacităţii de schimb pe graniţele România-Ungaria-Serbia.

-Axul Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu - infrastructura este trecută la tensiunea de 400 kV pentru creşterea capacităţii de transport.

-LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest - trecerea liniei existente de la simplu la dublu circuit, în cadrul proiectului pilot „DigiTEL Power Lines of the Future”.

„Aceste proiecte înseamnă mai multă capacitate pentru a prelua şi transporta energia produsă în noile centre de producţie, posibilitatea de a integra mai multe surse regenerabile, reducerea blocajelor din reţea, stabilizarea interconexiunilor şi mai multe opţiuni pentru funcţionarea în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, precizează oficialii Transelectrica.