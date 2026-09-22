„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de "austeritate" a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanţele ţării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populişti de "austeritate". Eu cred exact contrariul", a scris Mureşan pe Facebook, transmite Agerpres.

El a arătat că risipa banului public înseamnă mai puţine resurse disponibile pentru domenii precum educaţia, sănătatea, infrastructura şi investiţiile.

„Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o şcoală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiţie de care România are nevoie. De aceea, vom continua să punem ordine în finanţele publice, să reducem risipa şi să cerem performanţă acolo unde statul cheltuieşte banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate faţă de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiţi", a mai transmis premierul desemnat.