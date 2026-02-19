Cei peste o mie de angajați care au mai rămas au trecut prin șomaj tehnic, salarii întârziate și proteste repetate.

În paralel, disputa dintre statul român și grupul olandez Damen se judecă la Curtea Europeană de Arbitraj, iar incertitudinea apasă pe viitorul șantierului.

Totuși, într-un context în care Europa își întărește industria de apărare, programul SAFE — cel cu fonduri europene pentru înzestrare militară — ar putea deveni șansa reală de salvare. Mai ales că ne lăudăm că putem construi la Mangalia 4 nave militare.

Întrebarea rămâne: va reuși România să transforme această criză într-o oportunitate strategică sau va pierde definitiv unul dintre cele mai importante active industriale de la Marea Neagră?

