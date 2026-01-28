Peste 16 miliarde de euro va investi România în înzestrarea armatei și stimularea industriei de apărare prin SAFE, alături de alte proiecte strategice de dezvoltare. Ministrul Apărării a desecretizat luni lista proiectelor prin care țara noastră își va consolida capacitățile militare.

Investițiile vor fi realizate atât în companii de stat, cât și în parteneriat cu firme private. Prin programul SAFE, România a obținut 16,68 miliarde de euro dintr-un fond de 150 de miliarde, pentru armată și sectoarele strategice. Țara noastră are a doua cea mai mare sumă din partea Uniunii Europene.



Lista achizițiilor SAFE în România



Blindate și Vehicule de Luptă





-Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI): 2983,566 mil. € (298 vehicule)



-Transportoare blindate Piranha 5: 761,200 mil. € (139 produse)



-Platforme multifuncționale de transport și logistică: 471,505 mil. € (min. 1370 vehicule)





Apărare Aeriană și Sisteme Radar





-Sistem portabil MANPAD: 625,560 mil. € (231 sisteme / 934 rachete)



-Sisteme SKYNEX (V-SHORAD, C-UAS, C-RAM): 476,000 mil. € (7 sisteme)



-Rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD): 450,000 mil. € (3 sisteme)



-Sisteme Skyranger 35mm (mobil): 330,000 mil. € (2 sisteme)



-Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie: 258,000 mil. € (12 sisteme)



-Post integrat de comandă (apărare aeriană și antirachetă): 160,000 mil. € (2 sisteme)





Aviație și Drone





-Elicoptere multi-misiune H225M: 852,000 mil. € (minim 12 unități)



-Sisteme de muniție loitering: 147,000 mil. € (70 sisteme)



-Sisteme drone mini-UAS (clasa 1): 45,770 mil. € (56 sisteme)





Forțe Navale





-Navă de patrulare maritimă (OPV): 700,000 mil. € (2 nave)



-Rachete navale Naval Strike Missile (NSM): 207,000 mil. € (7 sisteme)



-Vedetă de intervenție pentru scafandri: 57,000 mil. € (2 nave)



-Sisteme navale Millennium (V-SHORAD, C-UAS): 36,000 mil. € (2 sisteme)





Infanterie și Muniții





-Arme și muniție individuală (standard NATO): 439,860 mil. € (aprox. 240.000 unități)



-Muniție 35 mm (AHEAD și standard): 393,275 mil. € (400.000 lovituri)



-Muniție 35 mm (prin NSPA): 23,150 mil. € (87.000 lovituri)





Software, Simulare și C4ISR





-Sistem integrat de simulare pentru antrenament: 94,500 mil. € (1 sistem)



-Platformă software pentru sisteme C4ISR: 19,000 mil. € (70 instanțe)





Cum se împart cele 16 miliarde de euro

Cele peste 16 miliarde de euro vor fi împărțite pentru mai multe ministere.

„Din suma totală, 4,2 miliarde sunt pentru capetele de autostradă Pașcani – Siret, Pașcani – Ungheni. Avem 9,6 miliarde alocați MApN și 2,8 miliarde alocate zonei de apărare civilă și instituțiilor din zona de securitate și siguranță națională”. explică Mihai Jurcă, șeful Cancelariei premierului.

1,3 miliarde de euro va primi și Ministerul de Interne. Cea mai mare parte din bani vor merge către Poliția de Frontieră.

„Printre proiecte: protecția personalului misiunii cu risc ridicat, armament, muniți, drone, sistem anti-drone, capabilități de observare, sisteme critice de comunicații, sisteme de avertizare pentru protecția civilă” spune Bogdan Despescu, secretar de stat MAI:.

Aproape 900 de milioane de euro vor ajunge la protecția civilă, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Vor fi achiziționate noi elicoptere și avioane multirol pentru intervenții și evacuări medicale, roboți de intervenție în medii chimice și nucleare, echipamente specializate pentru pompieri, dar și drone.

Raed Arafat, șeful DSU: „Vorbim despre mai multi roboți de intervenție în mediu CRBN, cei care intră în zone unde nu pot intra oameni; sisteme de drone pentru stingerea incendiilor, minidrone de căutare a victimelor în interiorul clădirilor prăbușite”.

Programul SAFE funcționează ca un împrumut pe termen foarte lung, de până la 45 de ani, cu dobândă mică. În primii 10 ani nu se plătește nimic.

