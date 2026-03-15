Câmpul de luptă modern devine tot mai saturat de senzori, inclusiv tehnologie de termoviziune care poate detecta semnăturile termice ale oamenilor și vehiculelor în spectrul infraroșu al undelor electromagnetice. Multe dintre dronele folosite în războiul din Ucraina sunt echipate cu camere de termoviziune, care au fost utilizate cu efecte devastatoare.

Trupele ucrainene au căutat soluții pentru această problemă, iar acum fac același lucru și pușcașii marini americani.

Corpul Pușcașilor Marini a publicat miercuri o nouă notificare de tip „sources sought”, anunțând că este în căutarea unor furnizori care ar putea crea un sistem de camuflaj capabil să reducă șansele de detectare în infraroșu, numind echipamentul dorit „Multispectral Camouflage Overgarment”.

Anunțul precizează că acesta va oferi „gestionarea semnăturii individuale” prin „reducerea detectării în spectrul vizual, în infraroșu apropiat și în infraroșu cu unde scurte, precum și prin suprimarea semnăturilor termice în infraroșu cu unde medii și lungi pentru a reduce probabilitatea de detectare de către senzorii termici”.

Mantia ”invizibilă”

Echipamentul este conceput pentru a masca modul în care apare un pușcaș marin nu doar pentru ochiul liber și dispozitivele de vedere pe timp de noapte, ci și pentru senzorii avansați infraroșii și termici utilizați de drone și de sistemele de supraveghere.

Pentru a atinge acest obiectiv, Corpul de Infanterie Marină caută „un design dintr-o singură piesă, de dimensiuni generoase, cu falduri, conceput pentru a oferi acoperire completă a corpului, inclusiv pentru echipamentul și armamentul individual”, se arată în document. Acesta trebuie să poată fi îmbrăcat în maximum 15 secunde peste uniforma și echipamentul unui pușcaș marin, atât în timpul desfășurării în teren, cât și în timpul antrenamentelor.

Mantia ar putea reduce semnificativ distanța de la care pușcașii marini pot fi detectați, făcând mai dificilă observarea lor de către adversari folosind atât senzori de la sol, cât și aerieni. De asemenea, trebuie să funcționeze în temperaturi extreme și în condiții de mediu variate.

Armata americană spune că intenționează să aibă peste 61.000 de astfel de mantii disponibile pentru trupe până în anul fiscal 2030.

”Realitatea războiului modern„

Armata SUA a recunoscut de mult timp necesitatea unei astfel de capacități, însă proliferarea rapidă a senzorilor montați pe drone ieftine în războiul din Ucraina a crescut urgența dezvoltării acestei tehnologii.

„Știm că sistemele de identificare a țintelor ale adversarului sunt foarte, foarte capabile, în sensul că, dacă poți vedea o țintă, cu muniții de precizie ... o poți lovi”, le-a spus generalul Mark Milley, pe atunci șeful Statului Major al Armatei SUA, parlamentarilor în 2019. „De aceea, sistemele de camuflaj care perturbă semnăturile electronice și termice sunt esențiale.”

Anul trecut, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a vorbit deschis despre câmpul de luptă modern din Ucraina într-un podcast War on the Rocks, spunând că „nu te poți mișca fără să fii văzut”. El a afirmat că acest lucru va necesita schimbări în modul în care operează forțele terestre.

Brigada 56 Infanterie Motorizată Mariupol din Ucraina a publicat anul trecut, în martie, imagini video cu eforturile sale de a combate detectarea prin termoviziune, prezentând ceea ce a descris drept costume anti-termale.

„Acesta nu este un scenariu fantastic. Este realitatea războiului modern”, a transmis Brigada 56 într-un mesaj care însoțea imaginile.

„Costumele de camuflaj termic schimbă regulile câmpului de luptă, făcând soldații invizibili pentru camerele de termoviziune și dronele inamice. Astfel de tehnologii sunt esențiale pentru echipele de asalt, recunoaștere, lunetiști și chiar pentru misiuni de evacuare. Iar acesta este doar începutul.”