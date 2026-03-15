Araghchi a numit Rusia și China parteneri strategici pentru Teheran în războiul său cu Statele Unite și Israelul, într-un interviu acordat postului MS NOW sâmbătă.

„Am avut o cooperare strânsă în trecut, care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperare militară”, a spus ministrul de externe. Iranul a avut „o bună cooperare cu aceste țări: politic, economic și chiar militar”, a adăugat el.

Vineri, președintele american Donald Trump a speculat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul „puțin”.

„Bănuiesc că da, iar probabil el crede că noi ajutăm Ucraina, nu?”, a spus Trump, referindu-se la sprijinul acordat Kievului pentru a se apăra împotriva invaziei totale lansate de Moscova.

Iranul și Rusia și-au consolidat relațiile în ultimul deceniu ca răspuns la opoziția Statelor Unite. Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed proiectate intern, pe care Moscova le folosește în războiul din Ucraina, ajungând chiar să construiască fabrici în Rusia. Cele două țări au sprijinit, de asemenea, regimul acum prăbușit al lui Bashar al-Assad în Siria.

În 2021, Iranul a semnat cu Beijingul un acord de cooperare economică pe 25 de ani, axat pe vânzarea rezervelor bogate de petrol ale Iranului pentru a alimenta economia Chinei.

În interviul de sâmbătă, Araghchi a vorbit și despre tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, importantă rută maritimă care trece pe lângă coastele Iranului și Omanului și prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii. Tensiunile din zonă au împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril și amenință stabilitatea economică globală.

Araghchi a spus că strâmtoarea este închisă pentru petrolierele și navele care aparțin „dușmanilor noștri, celor care ne atacă și aliaților lor”. Iranul a lansat rachete asupra unor țări din Golful Persic, care sunt furnizori importanți pe piața globală a hidrocarburilor.

Totuși, el a adăugat: „Strâmtoarea nu este închisă. Este închisă doar pentru navele și petrolierele americane și israeliene, nu și pentru celelalte.”