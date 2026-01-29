Țara noastră va cumpăra sau va produce împreună cu Germania blindate, sisteme antiaeriene, elicoptere și transportatoare blindate Piranha 5.

Faptul că achizițiile se fac cu Germania ca stat-cheie înseamnă prețuri mai mici, livrări mai rapide și prioritate la producție.

Ce vrea România să obțină

România vrea să cumpere mașini de luptă pentru infanterie pe șenile. Este un program mare, de aproape 3 miliarde de euro, gândit să ofere mai multă protecție și putere de foc militarilor din teren.

În plan sunt și transportoare blindate 8x8 Piranha 5, pentru care se alocă aproximativ 761 de milioane de euro, dar și vehicule logistice militare, evaluate la 471 de milioane de euro, necesare pentru deplasare, aprovizionare și sprijin.

La capitolul apărare aeriană, România mizează pe sisteme moderne Skynex, capabile să doboare drone și rachete, cu un cost de aproape 476 de milioane de euro. Tot aici intră și sisteme mobile Skyranger de 35 mm, estimate la 330 de milioane de euro, plus muniție de ultimă generație, de aproape 416 milioane de euro.

În aer, dotările sunt completate de elicoptere multi-misiune H225M, pentru care bugetul ajunge la aproape 852 de milioane de euro, aparatele pot fi folosite atât în misiuni militare, cât și la intervenții, evacuări sau sprijin.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru a vedea și coordona mai bine ce se întâmplă în aer, planul de achiziții include și radare cu bătaie medie, în valoare de 258 de milioane de euro, precum și centre integrate de comandă, estimate la 160 de milioane de euro. Pe lângă aceste echipamente, țara noastră va mai obține un avantaj. Livrare chiar și de 3 ori mai rapidă pentru toate achizițiile.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Ce presupune acest parteneriat cu Germania este să ne cuplăm la un set de comenzi care este dat la nivel de UE, iar pentru fiecare tip de produs există câte o națiune lider care gestionează cumularea acestor comenzi. Dacă din 1000 de produse care sunt spre a fi comandate se lipește România cu 10, țara noastră obține produsul cu prețul echivalent cu comenzii de 1010 și va obține livrare cu prioritate.

Pe lângă achizițiile propriu-zise, acordul prevede parteneriate cu fabricile ROMARM, deschiderea de linii de producție în România și revitalizarea șantierului naval Mangalia, considerat obiectiv strategic - toate finanțate tot prin programul SAFE.

