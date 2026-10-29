Una dintre balastiere nu fusese controlată niciodată de inspectorii de la Apele Române, iar Diana Buzoianu anunță că succesoarea sa, Natalia Intotero, a revocat ordinul de demitere, transmite news.ro.

„A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale”

Fostul ministru explică faptul că ordinul de demitere nu a avut efecte în condițiile în care Cazan a intrat în concediu medical și a rămas în concediu, invocând diverse boli, în ultimele patru luni. „A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale, și iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun!”, conchide Diana Buzoianu.

„Minune medicală!”

„Minune medicală! Șeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero! La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan. Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, o dată la două săptămâni bolnav de alte boli, s-a însănătoșit subit, acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, afirmă, într-un mesaj postat pe Facebook, fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu.

Balastierele ilegale și prejudiciul de 20 de milioane de lei

Buzoianu a explicat că l-a demis din funcție pe Doru Cazan după ce, în urma unor controale făcute în județul Olt, au fost descoperite două balastiere care funcționau ilegal pe suprafețe de 100 de hectare și care au adus statului un prejudiciu de 20 de milioane de lei. Ministrul spune că cea mai mare dintre cele două balastiere nu fusese verificată niciodată de Administrația Bazinală (ABA) Olt și, cu toate acestea, Doru Cazan, în calitate de director la Apele Române, a reconfirmat-o pe directoarea de la ABA Olt pentru încă un mandat.

„A doua zi dimineață, și-a luat concediu medical”

„L-am chemat la minister și mi-a spus că își depune demisia de onoare chiar în acea zi. A doua zi dimineață, și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis. La momentul acela, am cerut verificarea concediului la Casa de Sănătate și la Colegiul Medicilor. Niciuna din aceste instituții nu și-a făcut treaba, au concluzionat sec că totul este în regulă și nu este nimic suspect că un om care a stat patru luni de zile în concediu medical avea boli schimbate cam o dată la două săptămâni. Așa că domnul Cazan a stat cuminte pe tușă până când au plecat USR-iștii de la guvernare. A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale, și iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun! Multă sănătate, domnule Cazan! Se vede treaba, pentru unii dintre dumneavoastră orice boală se poate vindeca dacă îți îngrijește rănile un ministru PSD-ist”, a adăugat Diana Buzoianu.