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Păstrează piatra, grinzile, țigla, arhitectura. Recuperarea patrimoniului devine o formă de întoarcere la rădăcini, dar și o șansă pentru satele depopulate. Pentru că o proprietate recuperată, cu un nou sens, înseamnă un loc care are din nou viitor.

La Meșendorf, un sat săsesc așezat la capăt de comună, timpul pare să curgă după alte reguli. Aici, casele sunt mărturia unor generații care au trăit, au muncit și au lăsat în urmă o arhitectură aparte.

Corespondent ȘtirilePROTV: „Aici sunt foarte multe proprietăți vechi, unele extrem de șubrezite. O vedem și pe aceasta de aici, de lângă noi, dar unele dintre ele intră în reparații capitale. E un proces anevoios, îndelungat. Ai nevoie de forță de muncă, e nevoie de timp, de răbdare și de viziune. Să vezi cum ar arăta o astfel de construcție, o anexă, practic, a locuinței din față, care devine spațiu de locuit. Aici, cândva, erau ținute animalele, erau tot felul de acareturi. Acum, prin transformare, aceste locuri devin spații locuibile. Însă mai e mult până să ai aici o cameră, un spațiu de cazare, pentru că acum este, practic, o ruină.

La numărul 28 îi găsim în plin șantier pe Oana și Bogdan, doi bucureșteni care au descoperit, în urmă cu cinci ani, o casă care părea să fi rămas suspendată între două lumi. Ridicată în jurul anului 1800, locuința nu mai era locuită din anii '90. O gospodărie săsească autentică, organizată după tiparul vechi al locului. Casa principală, cu un beci înalt aproape cât un demisol, apoi anexele și acareturile așezate în șir, ca într-un tren care își încheie garnitura în șura din spatele curții. Au cumpărat-o cu gândul de a-i reda viața, dar au descoperit repede că fiecare încăpere, fiecare zid și fiecare construcție din curte impune un alt proiect în sine. La tot pasul au găsit surprize.”

Oana Petrou, proprietar: „Prima surpriză a fost că trebuie să ne apucăm de acoperiș înainte să avem un plan pentru toată casa. Adică ne-am dat seama că acolo e o parte critică, că, dacă nu renovăm acoperișul, s-a terminat și o să cadă. Era risc de prăbușire. Era risc de prăbușire, da.”

Bogdan Graur, proprietar: „Ne-am propus să salvăm casa. Nu arăta așa cum o vedeți voi acum. Arăta... foarte rău, nu era locuită de vreo 30 și ceva de ani.”

Restaurarea le-a schimbat planurile, le-a depășit bugetul și le-a arătat cât de multă muncă se ascunde în spatele unei case care, la prima vedere, pare doar o proprietate veche. De la spațiul de locuit și terasa unde va fi readus la viață cuptorul vechi până la grajduri și șura din capătul gospodăriei, nimic nu poate fi tratat superficial. Pe o bârnă din șură a rămas chiar numele familiei care a locuit aici încă de la începutul anilor 1800, o semnătură peste timp pe care noii proprietari au ales să o păstreze.

Bogdan Graur, proprietar: „Important este să păstrezi farmecul lor. Să le descoperi și să le păstrezi.”

Oana Petrou, proprietar: „Aici cred că e mai multă muncă de a descoperi casa, de a da la o parte ce e în plus, iar ele au o valoare estetică în sine.”

Oana Petrou, proprietar: „Aici, în zona asta unde e cuptorul vechi, momentan vrem să facem un șopron deschis. Ca o terasă, exact. Și să fie acoperit. Să încercăm să refacem cuptorul, trebuie să vedem în ce stare e. La ăsta am contribuit și noi, am muncit o zi întreagă să dărâmăm un pătrățel așa de zid, de cărămidă, în vara trecută.”

Bogdan Graur, proprietar: „Cuptorul va fi un proiect în sine, de restaurat. A rămas și foarte multă cărămidă veche. Tot ce o să cadă de acolo și vom putea păstra, păstrăm și refolosim. Uite și țigla care e acolo. Am așezat-o noi frumos până acum vreo două săptămâni. Era grămadă aici și am făcut o bibliotecă acolo.”

Oana Petrou, proprietar: „Nu e cum îți imaginezi. Adică și din punct de vedere al bugetului, noi am făcut un buget inițial, ne-am dat seama că îl depășim constant. Și, cum ziceam, e și o parte bună în faptul că se construiește lent, pentru că, cumva, îți permite așa să te... timpul să te redresezi un pic și să vezi care e următorul pas.”

Corespondent ȘtirilePROTV: „Nu vor să șteargă urmele timpului, ci să le integreze în noua poveste a casei. Grajdurile vor deveni spații de cazare, iar șura, cândva locul în care se adăposteau animalele și se strângea rodul câmpului, va deveni un spațiu cultural destinat evenimentelor și întâlnirilor. O gospodărie care își schimbă încet rostul inițial, căpătând o funcționalitate nouă, dar fără să-și piardă identitatea. Muncitorii lucrează de zori, iar proprietarii fac naveta de la București ori de câte ori au ocazia, urmărind fiecare etapă. În timp, au înțeles că astfel de lucruri nu pot fi grăbite și că o restaurare făcută bine cere timp. Uneori, ceea ce pare o simplă reparație ascunde luni întregi de muncă și decizii.”

Oana Petrou, proprietar: „Îți trebuie... viziune. Un dram de nebunie și... Nu știu, la mine a fost pur și simplu că m-am îndrăgostit de zona asta.”

Bogdan Graur, proprietar: „Nu ne mai agităm? Că nici nu-i sănătos?”

Oana Petrou, proprietar: „Nu, asta cred că a fost, de fapt, provocarea cea mai mare. Să ajungem să reușim să ne și bucurăm când venim aici, că în primele luni eram adaptați complet la ritmul de viață cu care suntem noi obișnuiți. Era...”

Aceste locuri au un secret: deși nu oferă nimic spectaculos la prima vedere, te fac să rămâi. Meșendorf, alături de multe alte sate transilvănene din decorul submontan aflat la granița județelor Brașov și Mureș, este o destinație pe care nu trebuie să o traversezi în grabă. Este un spațiu rural în care e indicat să încetinești, să privești atent și să înțelegi ce ai în față. E o lume în transformare.

Oana Petrou, proprietar: „Partea asta socială, am constatat că era mult mai bogată decât experiența noastră de acasă. Stăm undeva lângă București, adică e ceva aici care e diferit.”

Dorința asta a oamenilor care vin aici e să revină la o viață mai simplă.

Corespondent ȘtirilePROTV: „Liniște, aer curat, istorie și, mai presus de toate, un trecut care încă respiră prin pereții acestor clădiri. Sate pe care le laudă străinii. Unii dintre ei se mută în astfel de locuri, prețuiesc ceea ce noi încă avem aici și nu se mai găsește prin alte părți. Printre cei care vin și s-au stabilit în România este celebrul Charlie Ottley. A cumpărat la Șirnea o proprietate și acum laudă atât acele locuri, cât și multe alte comunități de la noi.”

Charlie Ottley, jurnalist, realizator de documentare: „În prezent, încercăm să dăm un exemplu în Șirnea, prin vechiul centru de informare turistică. Șirnea a fost primul sat turistic din România, în perioada lui Ceaușescu. A fost primul loc în care străinii au avut voie să vină și să descopere, să spunem așa, esența vieții țărănești idilice.

Pentru că încă avem, într-un fel, această mentalitate moștenită din comunism, potrivit căreia tot ce este vechi este rău, iar tot ce este nou este bun. Oamenii merg în străinătate, văd diferite lucruri, apoi se întorc acasă și încearcă să construiască ceva care nu se potrivește deloc cu specificul locului.”

Corespondent ȘtirilePROTV: Dar începem să ne dăm seama că este greșit.

Charlie Ottley, jurnalist, realizator de documentare: „Da, cred că învățăm. Cred că suntem în proces de învățare. Ar trebui să fim mândri de toate aceste tipuri diferite de construcții pe care le întâlnim în Bucovina, de casele din lemn din Maramureș, de casele tradiționale românești de munte, așa cum sunt cele din zona în care ne aflăm, dar și de clădirile săsești. Avem o diversitate culturală extraordinară.”

În Transilvania, renașterea satelor săsești se scrie acum prin astfel de gesturi. Prin oameni care vin de departe, cumpără case uitate și aleg să le salveze. Unii le introduc, după conservare, în circuitul turistic. E cazul acestei proprietăți din satul mureșean Cloașterf. Proprietarul, Călin Stamatoiu, povestește cum s-a transformat locul în timp, prin lucrări ample.

Călin Stamatoiu, investigator: „Făceam naveta între București și Sighișoara de mai mult timp. OK. Și tot vedeam o turlă de biserică între două dealuri. Și, la un moment dat, mi-am făcut timp și am intrat pe cărarea satului și am ajuns aici. Și, în momentul în care am ajuns aici, am rămas cu gura căscată. Wow!”

La Cloașterf, Călin Stamatoiu a înțeles că o casă veche nu-și recapătă sufletul doar prin ziduri și acoperișuri, ci și prin poveștile din interior. A cumpărat două gospodării săsești, una deja amenajată, cealaltă în plin proces de transformare, și le redă farmecul cu mobilier ales cu grijă, decorațiuni și obiecte care respectă spiritul locului.

Călin Stamatoiu, investigator: „Fiecare sat are câteva exemple de oameni care au venit din alte părți și care s-au îndrăgostit de locația respectivă. Tiparul e cumva la fel. Și fiecare, în modul lui, că nu sunt toți la fel, s-a implicat și, prin asta, a adus un plus satului respectiv.”

Comunitatea de aici are proprietăți generoase, cu șuri încăpătoare și mai multe anexe, așa cum întâlnești adesea în satele săsești din Mureș, unde gospodăria înseamnă un întreg univers de clădiri și rosturi. Fiecare încăpere pare să păstreze ceva din viața celor care au locuit aici.

Corespondent ȘtirilePROTV: „Câte moduri de a-i schimba utilitatea! Vorbim de spații foarte întinse, unele dintre ele pot primi chiar și un etaj. Aici, cândva, erau ținute provizii pentru animale, fânul și multe alte acareturi. Acum poate deveni o zonă, un spațiu de luat masa, de ce nu, un spațiu de stat sus, acolo, și multe, multe alte facilități pentru o zonă turistică. Ce ai spune cuiva care dorește să cumpere, să investească în genul ăsta de case vechi?”

Călin Stamatoiu, investigator: „Să o facă și cu sufletul, nu numai ca o socoteală a banilor. Și da, într-adevăr, au crescut prețurile, în continuare vor crește. E o zonă demnă de toată admirația. Transilvania e foarte importantă pe harta mondială a turismului și va fi și mai cunoscută, dar trebuie să fie și cu sufletul alături.”

Iar Călin nu restaurează doar case, ci mai ales încearcă să recupereze atmosfera unei lumi care merită să rămână vie. Este colecționar de mobilier și obiecte vechi, pe care le aduce în fiecare încăpere.