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Înseamnă meșteri, materiale recuperate, lemn vechi cioplit cu barda, nu industrial, piatră, migală și respect pentru fiecare detaliu. Plus mobilier vechi, restaurat.

Dar dincolo de arhitectură, cei care investesc bani și timp salvează ceva mult mai fragil: memoria unor comunități, identitatea unor locuri și șansa ca aceste sate să rămână vii.

Case care în urmă cu 5 ani costau 30.000-40.000 de euro, acum au prețurile triplate. E drept că nici nu prea se mai găsesc de vânzare. Localnicii le țin pentru copiii lor și nu mai vor să le înstrăineze.

Silviu Petre, investitor la Cobor: „Prețurile au explodat, crezând că stau într-un sat turistic. Nu, încă nu stăm într-un sat turistic. Nu avem în spate, nu avem pârtie de schi, nu pleacă gondola, spatele șurii nu se sparg valurile. Nu! Noi trebuie să-l facem turistic. Nu este turistic de la sine.”

Caroline Fernolend, președinte M.E.T.: „Nu mi-am imaginat că o să crească prețurile așa de mult și, sincer să vă spun, eu cred că sunt un pic exagerate prețurile la cazare la Viscri și prețurile la masă și sigur că oamenii să câștige, dar nu avem voie să sărim calul”.

Pana Petrov: „E și creșterea de prețuri și inflația în general, că toate prețurile au crescut și prețurile la materiale și așa, dar da, în zona asta chiar se simte mult”.

Cosmin Pavel, inginer: „Costul e întotdeauna... Sunt peste planificare. Așa se întâmplă la acest tip de construcții”.

Charlie Ottley: „Cred că aceste meșteșuguri și tehnici vechi – cum ar fi folosirea șindrilei sau a draniței pentru acoperișuri, de exemplu în zona Deltei – au devenit, în prezent, mai costisitoare decât alternativele moderne. Așadar, oamenii din comunitățile sărace recurg, în mod de înțeles, la soluții mai simple; vedem tot mai multe acoperișuri vechi dispărând și fiind înlocuite cu tablă. Dacă dorim să conservăm patrimoniul construit, trebuie să găsim o modalitate de a oferi finanțări nerambursabile”.

În urmă cu 20 de ani, puțini și-ar fi imaginat că șurile în care se adăposteau căruțe, fân sau animale vor deveni camere de oaspeți căutate de turiști veniți din Australia, Statele Unite sau Olanda. La Viscri, Criț sau Meșendorf, unele dintre primele proiecte de restaurare au pornit de la o idee simplă. Aceea de a da o nouă utilitate, implicit cu o altă identitate, dar în coerență arhitecturală.

Fostele anexe gospodărești au devenit spații de cazare. Începută aici a fost preluată în tot mai multe sate din România.

Doi artiști căsătoriți au decis să se mute în Viscri, unde să înceapă o afacere, un spațiu care a devenit cafenea și punct de întâlnire pentru cei care ajung în sat: „Scaunele astea pe care pur și simplu le-am descris, uite așa, vreau să fie un fel de șezlong, dar să nu fie șezlong, mă rog, el a înțeles imediat ce vreau, a încercat mai multe modele. Total, random. Și măsuțele. Și lemnul e recuperat din sat, are peste 40 de ani acest lemn și asta încercam, să ne folosim de moștenirea până la urmă. Adică să refolosim, să reutilizăm lucrurile care deja existau aici. Și se integrează foarte bine în tot. Intenția a fost să facă un spațiu comercial atipic. Noi am vrea să-l lăsăm liber, spațiul ăsta, adică să-l lăsăm la dispoziția oamenilor. Și funcționăm uneori și ca un punct de informare pentru că ne întreabă unde să mâncăm, unde este... Unde-i biserica, unde-i casa Regelui...”

Alex vorbește despre proiectul din Viscri și despre restaurantul său. A ajuns în zonă la invitația Carolinei Fernolend.

Alex Toader, proprietar restaurant și pensiune: „A urmat discuția despre... ce avem voie să facem, și au insistat să deschidem restaurantul. Deci aș zice că pentru noi Caroline a fost și game changer cumva. Un loc în care gastronomia locală se întâlnește cu tăieței făcuți de tanti Nuța, cu 16 oameni din sat care lucrează aici, cumva este o investiție într-un stil de viață.”

Așa se construiește o comunitate cu oameni care depind unii de alții, afirmă investitorul.

Alex Toader: „Esențial este ca pe lângă efortul de a restaura să vii la pachet și cu efortul de a găsi un sens în universul în care trăim acum. Ce face Caroline sau ce face MET-ul e că ei investesc în conceptul ăsta de sat viu. Adică nu lucrează doar cu tencuială, cu fațadă, cu țiglă, lucrează cumva și cu oamenii în comunitate. Și atunci noi am preluat modelul ăsta și la 32 ce facem e... Să luăm oameni care n-au mai avut niciun job sau au lucrat la CAP sau așa, să încercăm să-i calificăm aici. În multe dintre șurile și casele salvate aici nu găsești soluții spectaculoase. Găsești însă respectul pentru mâna celui care a construit cândva. Pe același model se refac și acum”.

Turist: „Casele acestea care nu sunt drepte, au multe imperfecțiuni, trebuie să rămână chiar așa și să păstrăm forma asta, pentru că până la urmă poartă amprenta mâinilor unor oameni”.

Într-o lume a construcțiilor moderne, imperfecțiunea este considerată defect. De fapt, e un uriaș patrimoniu.

Silviu Petre: „M-am plimbat foarte mult prin sate, aici în Transilvania, ca să... Mă inspir cumva să nu greșesc cu ceva, să văd ăla de ce s-a închis, nu știu, cu acoperișul s-a închis într-un fel, o dolie a pus-o într-un fel, rupturile la acoperiș, cum sunt. Să nu greșesc, să nu ies din tiparul urbanistic al zonei. A reconstrui înseamnă să înțelegi locul în care ai ajuns. Implicit, arăți cine ești. Casele acestea nu pot fi salvate fără oameni care încă știu să lucreze ca acum 100 de ani. Iar ei sunt nici în ce mai puțini. Multe sate din România au dispărut odată cu generațiile care le practicau. Nu mai avem fierari, dulgheri, tâmplari, sunt prea puțini olari, sobari”.

Transmiterea unei meserii e o raritate în satul românesc. Numai că fără ea, multe dintre aceste case n-ar mai putea fi restaurate niciodată.

Meșteșugar: „E important să rămână și uite lume care să știe asta. Acum avem hipermarket-uri și magazine de profil și cumperi balamale din alea moderne. Dar e important să mai știi să faci și asta?”

Aceeași idee apare și la Viscri. Patrimoniul înseamnă și clădiri, dar și tezaurul uman și cunoștințele necesare pentru a întreține toate aceste proprietăți. Dintr-o dată, nu mai e atât de ușor să ai grijă de un imobil vechi cu istorie.

Alexandru Nanu, arhitect: „Promovăm și meseriile tradiționale și inițiativele acestea, de a produce, țiglă, cărămizi, cahle de sobe și așa mai departe. lucru care nu e așa de simplu în economia asta de consum contemporană. Această predilecție de a folosi materiale simplificate, produse pe cale industrială, pe care le găsești la marile magazine de profil, în modul ăla se banalizează totul. Dar în locuri precum acesta și în contexte istorice și pentru clădiri de patrimoniu, e neapărat necesar să ne străduim să folosim materiale și tehnici testate încă de sute de ani. O casă poate fi restaurată într-un an, o meserie pierdută se recuperează într-o generație. Multă vreme am vorbit despre oameni care au plecat și foarte rar despre cei care vin, iar în satele transilvănene începe să apară un fenomen interesant. Nu se întorc doar urmașii sașilor, vin și oameni fără nicio legătură cu aceste locuri. Vin din marile orașe, vin din alte țări și aleg să înceapă aici o viață nouă”.

Camelia Petre – investitor: „Era o dorință de a... Ne stabilim într-un loc în care să ne putem reconecta cu natura și care s-a dezvoltat, nu pot să spun neapărat doar datorită nouă. Așa s-au așezat lucrurile. Probabil că este un loc care trebuie să renască.”

Poate că nu există compliment mai mare pentru România decât acela de a vedea oameni veniți din țări mai bogate, care aleg să-și construiască viitorul aici. Pentru ceva ce Europa de Vest caută din ce în ce mai mult și găsește din ce în ce mai greu. Autenticitate, liniște și comunitate.

Caroline Fernolend: „Încep să prospere, încep oamenii să realizeze valoarea patrimoniului pe care l-au moștenit”.

Frumusețea acestor locuri nu e izbitoare, ci discretă. Nimic nu strigă, nimic nu e strident, trebuie să încetinești ca să o observi, iar satele fără asfalt au devenit atrăgătoare pentru mulți turiști străini.

Turiștii occidentali ajung să vorbească despre aceste sate cu mai multă pasiune decât noi, pentru că văd ceva ce în Vest a dispărut de mult: satul viu, nu muzeul, decorul. Satul adevărat cu oameni, animale și grădini funcționale.

Caroline Fernolend: „Spiritul de comunitate este să te ajuți și binele comun este să te bucuri când vecinului tău îi merge bine.”

Ursula Fernolend: „Probabil lucrul care este cel mai frumos este că, într-adevăr, acest spirit de comunitate ce înseamnă? Înseamnă că fiecare are un loc și un rost în comunitatea în care trăiește, în satul în care trăiește. Și un cuvânt. Și un cuvânt, sigur că da. Și asta e. Într-adevăr frumos, fiecare dintre noi și cei noi și cei rămași și cei întorși, în cazul meu, avem un lucru cu care contribuim spre binele comun”.

Patrimoniu avem peste tot, în Maramureș, Bucovina, Țara Hațegului ori Delta Dunării, în Clisură sau în satele din Oltenia și Moldova. Adevărata poveste a acestor sate nu este despre trecut, ci mai ales despre viitor, despre felul în care alegem să construim de acum înainte.

Zeci de ani am crezut că dezvoltarea înseamnă să înlocuiești, să demolezi, să ștergi ce a fost înainte. În satele transilvănene se adună oameni care cred exact contrariul. Oameni care au descoperit că viitorul poate fi construit și din memorie, cu răbdare și respect. Din grinzi vechi și țigle recuperate. Din meșteri care încă știu să lucreze tâmplărie. Și dintr-o vecinătate care n-a uitat ce înseamnă ajutorul.

Caroline Fernolend: „Trebuie doar să avem curaj. Cred că curajul lipsește. N-avem voie să renunțăm. Și să avem încredere în noi și în ceea ce ne înconjoară.”

Valoarea unui loc apare atunci când oamenii încep să creadă în el, să-l apere și, de ce nu, să-l lase mai bun decât l-au găsit”.

Silviu Petre: „Noi încă mai putem salva, mai avem ce să salvăm. Și e păcat să nu o facem.”

România are multe locuri frumoase și în sfârșit începem să înțelegem cât valorează ele. Avem ținuturi cu istorie și tradiții și cu un potențial uriaș. Înainte ca ele să existe doar în fotografii și înainte ca ultimii oameni care le cunosc povestea să plece, trebuie să le conservăm cât mai atent.

Din pietre seci abandonate să ajungă nestemate. În orice stat civilizat, avansat, nu trebuie uitat că uneori cea mai modernă formă de dezvoltare este să păstrezi ceea ce ai primit moștenire. Iar România are cu ce se lăuda.