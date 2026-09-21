Potrivit deputatului AUR, soluția pentru criză o reprezintă alegerile anticipate, potrivit News.ro.

„Noi avem o decizie în ceea ce privește faptul că, dacă nu suntem parte dintr-un guvern, nu vom vota”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, într-o conferință de presă.

El a arătat că „suntem cumva în aceeași situație ca la guvernul Veștea, când s-au trezit că ba discută cu AUR, ba nu discută cu AUR, dar așteaptă voturile de la AUR”.

„Noi avem câteva decizii cât se poate de clare, nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare. Lucrurile sunt cât se poate de clare”, a precizat Avrămescu.

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„Nu vedem de ce să participăm la aceste discuții cu Siegfried Mureșan. Acest domn, dacă vă aduceți aminte, a atacat AUR în ultimii ani în cele mai joase moduri. De la partid extremist, la partid pro-rus și așa mai departe, nu am văzut alte etichete de la domnul Siegfried Mureșan. (…) Cum poți să stai de vorbă cu un om care a susținut acea scrisoare către Comisia Europeană pentru a tăia fondurile României? Nu vedem motivele pentru care să avem o asemenea discuție”, a precizat deputatul AUR.

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„Așa cum am mai spus, soluția pentru actuala criză, pe care o vedem și pe care am reiterat-o de atâtea ori, este aceea de a merge la alegerile anticipate”, a arătat Avrămescu, el adăugând că ceea ce se întâmplă la ora actuală nu este altceva decât o prelungire a crizei politice, o criză care se putea rezolva foarte simplu, dacă în luna iunie am fi avut alegeri anticipate.