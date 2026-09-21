Potrivit presei poloneze, femeia ar fi murit după ce a fost lovită cu un topor, scrie TNZ.

Tragedia s-a produs în noaptea de 19 spre 20 septembrie, în localitatea Skorogoszcz. Polițiștii au fost chemați în jurul orei 04:00, în urma unui conflict domestic, iar în interiorul locuinței au găsit trupul neînsuflețit al unei femei. Potrivit presei locale, fiica adolescentă a cuplului ar fi fost cea care a cerut ajutor.

Poliția a reținut un bărbat în legătură cu acest caz. Potrivit informațiilor neoficiale, acesta este soțul femeii decedate.

„În legătură cu acest caz, polițiștii l-au reținut pe soțul în vârstă de 47 de ani al femeii decedate, care a fost plasat în custodia poliției”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Patrycja Kaszub, pentru cotidianul Fakt.

Femeia ar fi fost lovită cu un topor

Potrivit concluziilor medicilor legiști, femeia de 41 de ani a murit după ce ar fi fost lovită cu un topor.

„Bărbatul se afla sub influența alcoolului”, a declarat un polițist familiarizat cu circumstanțele cazului.

Anchetatorii și procurorii strâng acum probe și încearcă să stabilească exact împrejurările în care a murit femeia. Principala întrebare este dacă decesul a fost provocat de un atac sau dacă a fost vorba despre un accident.

„Poliția, sub supravegherea procurorului, a strâns probe. Procurorul va decide ce măsuri vor fi luate în continuare împotriva persoanei reținute”, a mai declarat Kaszub, precizând că poliția nu va oferi deocamdată alte detalii, din cauza anchetei în desfășurare.

Cei doi se căsătoriseră cu doar câteva ore înainte

Potrivit presei, cei doi se căsătoriseră în sâmbăta dinaintea tragediei. Partenerii erau împreună de mai mulți ani, iar noaptea de sâmbătă spre duminică trebuia să fie noaptea nunții lor.

În locuință se aflau și copii în momentul tragediei. După incident, aceștia au fost luați în grija altor membri ai familiei.