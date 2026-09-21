Maldini, care joacă pentru Cagliari, s-a numărat printre cele șase persoane care au suferit leziuni ușoare atunci când Porsche-ul său Carrera s-a ciocnit cu un alt vehicul în partea de nord a orașului, în jurul orei 05:15 (03:15 GMT), pe 13 septembrie, potrivit News.ro.

Atacantului în vârstă de 24 de ani i-a fost confiscat permisul de conducere de către poliția locală după ce s-a constatat că depășise limita legală de alcoolemie.

Maldini a marcat golul victoriei în meciul câștigat de Cagliari cu 1-0 împotriva echipei Udinese, în Serie A, sâmbătă.

Fiul fostului fundaș al naționalei Italiei și al echipei AC Milan, Paolo Maldini, a fost convocat la națională săptămâna trecută și a jucat în șase meciuri pentru Italia.

După ce a fost dus la spital pentru investigații suplimentare, Maldini a fost supus unor teste de depistare a consumului de droguri. Rezultatele, făcute publice luni, au exclus consumul de substanțe narcotice.

Avocatul lui Maldini, Danilo Buongiorno, a declarat că este mulțumit de rezultate.

„Rezultatele confirmă ceea ce Daniel a susținut întotdeauna, și anume că nu a consumat niciodată droguri”, a declarat Buongiorno pentru Reuters.

„Singura acuzație rămasă este conducerea sub influența alcoolului.”

Daniel Maldini a jucat pentru mai multe cluburi din Serie A, printre care Lazio, Atalanta și AC Milan.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Daniel Maldini

Jucătorului echipei Cagliari, Daniel Maldini, i-a fost suspendat permisul de conducere în urma accidentului rutier produs la Milano, unde a fost controlat și s-a constatat că avea o alcoolemie peste limita legală.

Jucătorul s-a numărat printre cele șase persoane care au suferit răni ușoare în urma coliziunii dintre mașina Porsche Carrera 4 condusă de el și un alt vehicul, în jurul orei 05:15.

Fiul legendarului Paolo Maldini a fost transportat la spital imediat după incident, fiind externat în cursul aceleiași zile.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a fost supus, de asemenea, unui test de depistare a drogurilor, rezultatele fiind făcute publice ulterior și indicând că nu consumase substanțe narcotice.

La momentul accidentului, poliția italiană anunțase că rezultatele testului urmau să fie disponibile în trei sau patru zile. Avocatul internaționalului italian, cu șase selecții la națională, nu făcuse atunci nicio declarație.