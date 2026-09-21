Mesajul lui Siegfried Mureșan după ce a fost desemnat oficial premier. Ce i-a transmis lui Nicusor Dan

Europarlamentarul PNL i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru desemnare și afirmă că își asumă responsabilitatea formării noului Guvern, despre care spune că trebuie să fie „competent, stabil și capabil să ducă România înainte”.

„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare. Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte. Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”, a transmis Siegfried Mureșan.

Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Mureșan candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului Executiv.

Trebuie precizat că deși a fost propus încă de joi, 17 septembrie, decretul prin care Siegfreid Mureșan este desemnat premier a fost semnat duminică, 20 septembrie, și publicat în Monitorul Oficial luni, 21 septembrie.