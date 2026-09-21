Mesajul lui Siegfried Mureșan după ce a fost desemnat oficial premier. Ce i-a transmis lui Nicusor Dan

Stiri Politice
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Siegfried Mureșan/Facebook

Siegfried Mureșan a transmis luni primul mesaj după ce desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru a devenit oficială, odată cu publicarea decretului semnat de președintele Nicușor Dan în Monitorul Oficial. 

autor
Adrian Popovici

Europarlamentarul PNL i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru desemnare și afirmă că își asumă responsabilitatea formării noului Guvern, despre care spune că trebuie să fie „competent, stabil și capabil să ducă România înainte”.

„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare. Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte. Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”, a transmis Siegfried Mureșan.

Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Mureșan candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului Executiv.

Trebuie precizat că deși a fost propus încă de joi, 17 septembrie, decretul prin care Siegfreid Mureșan este desemnat premier a fost semnat duminică, 20 septembrie, și publicat în Monitorul Oficial luni, 21 septembrie.

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Conform articolului 103 din Constituţie, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Până acum, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veştea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.

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Sursa: Facebook.com

Etichete: Siegfried Mureşan, nicusor dan,

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