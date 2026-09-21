„Eu nu am scenarii de acest tip cu Nicuşor Dan”, susţine preşedintele PSD, subliniind că, exceptând turul al doilea al celor mai recente alegeri prezidenţiale, PSD nu l-a susţinut niciodată pe Dan, scrie News.ro.

Liderul PSD a vorbit luni seară despre scenariul potrivit căruia preşedintele Nicuşor Dan l-ar fi desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier pentru ca, după căderea în Parlament a Guvernului propus de acesta, să îl poată desemna pe Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Noi n-am fost niciodată în aceeași barcă politică cu Nicușor Dan”

„Haideţi să clarificăm, fiindcă eu cred că trebuie să fie spuse lucrurile şi din perspectivă istorică. Noi n-am fost niciodată în aceeaşi barcă politică cu Nicuşor Dan. Nu a fost candidatul nostru, nici la Primăria Municipiului Bucureşti, de câte ori a candidat, de două sau de trei ori, nici n-a candidat din partea noastră. Sigur, mare parte din PD-işti l-au votat în turul 2, când a fost în acea finală cu George Simion, şi eu cred că a fost decizia corectă. Dar de aici până la a avea un scenariu de acest tip, e cale lungă. Şi am să vă spun ce am făcut noi. Noi când am mers la consultări, joi, am cerut direct, eu cu încă cinci colegi ai mei, am cerut mandatul, să îmi încredinţeze mandatul de prim-ministru, mie, fiind preşedintele partidului care a câştigat alegerile la 1 decembrie 2024, fiind îndreptăţit să cer acest lucru. Nicuşor Dan, de când e preşedinte, a desemnat vreo patru prim-miniştri doar de dreapta. Unul dintre ei a trecut de vot, Ilie Bolojan, după care a venit cu Tomac, a venit cu Veştea şi acum cu Siegfried Mureşan. Faptul că tot desemnează persoane din partidul, cu excepţia lui Eugen Tomac, din partidul care s-a clasat pe locul 3, eu cred că nu e chiar corect (...). Nu e niciun fel de scenariu. Eu nu am scenarii de acest tip cu Nicuşor Dan”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă îşi doreşte mandatul de prim-ministru, Grindeanu a răspuns: „Evident, fiindcă ştiu că voi face lucrurile altcumva decât le-a făcut Ilie Bolojan!”.

El a argumentat că vrea să guverneze pentru că, de fiecare dată când PSD a deţinut puterea executivă, România a înregistrat creştere economică, iar PSD a „îndreptat din greşelile făcute de către guvernele de dreapta”.