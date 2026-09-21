Este un record pentru Inter, Chivu fiind tehnicianul care a atins cel mai repede borna de 100 de puncte în istoria clubului. Recordul îi aparținea anterior „maestrului” său, Mourinho, potrivit Sky Sport.

A treia revenire de la 0-2

O nouă revenire, a treia consecutivă în campionat după ce Inter a fost condusă cu 2-0. Echipa lui Chivu a demonstrat din nou că poate reveni după un început dificil de meci, însă antrenorul român a subliniat că formația sa trebuie să înceapă mai bine partidele.

„Nu ar trebui să așteptăm și apoi să reacționăm, ci să acționăm încă de la început”, a spus Chivu.

Dacă împotriva lui Napoli, scor final 3-2, și Udinese, scor final 5-3, Inter a reușit să întoarcă rezultatul după ce a fost condusă la două goluri diferență, cu Roma partida s-a încheiat 2-2.

O remiză de 100 de puncte

Firește, ca orice antrenor, Cristian Chivu și-ar fi dorit o victorie. Însă punctul obținut după revenirea din deplasarea cu Roma a fost suficient pentru ca tehnicianul român, care avea 99 de puncte ca antrenor al lui Inter, să atingă borna de 100.

Și, odată cu aceasta, să intre în istoria nerazzurrilor cu un nou mic record.

Chivu este, de fapt, antrenorul lui Inter care a ajuns cel mai repede la 100 de puncte, având nevoie de cele mai puține meciuri. Astfel, el i-a luat recordul „maestrului” său, Mourinho. Tehnicianul român a minimalizat însă importanța performanței. „Sunt doar niște cifre, mergem înainte”, a spus el.

Cifrele lui Chivu în Serie A cu Inter

Preluând-o pe Inter la începutul sezonului trecut, Chivu a încheiat stagiunea 2025/26 câștigând Scudetto, cu 27 de victorii și 6 remize, plus 5 înfrângeri, pentru un total de 87 de puncte. La acestea se adaugă cele 13 puncte obținute în debutul actualului sezon, după 4 victorii și o remiză.

Meciuri în Serie A cu Inter: 43 (38+5)

Victorii: 31 (27+4) = 93 de puncte

Remize: 7 (6+1) = 7 puncte

Înfrângeri: 5 (5+0)

Total: 100 de puncte