Confuzia apare mai ales din cauza asemănării dintre verbele „a voi” și „a vrea”, dar și a modului în care aceste forme sunt folosite în limbajul curent. Pentru a evita greșelile, este important să știm care este forma recomandată și în ce contexte poate fi folosit „vream”.

„Vroiam” sau „voiam”. Care este forma corectă

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea formei „vroiam”. Aceasta apare des în conversațiile de zi cu zi, însă este considerată o formă hibridă, rezultată din combinarea a două verbe: „a vrea” și „a voi”.

Explicația a fost oferită de profesoara de limba română Corina Popa, în cadrul unei lecții despre greșelile întâlnite frecvent în limba română, prezentată la emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV.

În limba română există atât verbul „a vrea”, cât și verbul „a voi”, iar fiecare are propria formă de imperfect. Verbul „a voi” se conjugă la persoana I singular „voiam”, în timp ce forma de imperfect a verbului „a vrea” este „vream”.

„Vroiam” a apărut prin amestecarea celor două forme, „voiam” și „vream”, însă nu este forma recomandată în limba română literară.

Prin urmare, atunci când vrem să spunem că ne doream să facem ceva în trecut, forma uzuală și recomandată este „voiam”.

Forma „vream” este, de asemenea, corectă, dar este mult mai rar folosită în vorbirea de zi cu zi.

„Vroiam” este forma care trebuie evitată în exprimarea îngrijită.

Pe scurt, „voiam” și „vream” sunt forme corecte, dar „voiam” este forma folosită cel mai des în limba română actuală.

„Vream” și „voiam”. Ce înseamnă și cum se folosesc

Vream este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a vrea”. Se folosește pentru a exprima o dorință sau o intenție pe care o aveam în trecut. De exemplu: „Vream să merg la film, dar nu am mai ajuns.”

Voiam este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a voi” și are, de asemenea, sensul de „a dori”, „a intenționa”. De exemplu: „Voiam să te sun ieri.”

Ambele forme sunt corecte, însă „voiam” este mult mai frecvent folosită în limba română actuală.