Tribunalul din Rimini a pus recent capăt calvarului personal al femeii, în vârstă de 40 de ani, obligând compania să o reîncadreze în urma concedierii nelegale, să îi plătească despăgubiri echivalente cu 12 luni de salariu, în valoare de aproximativ 21.000 de euro, precum și încă 40.000 de euro pentru hărțuire morală la locul de muncă (mobbing), la care se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată, relatează Corriere della Sera.

Angajata concediată după hărțuirea de la locul de muncă

O victorie pe toate planurile, care va contribui la încheierea coșmarului pe care femeia a fost nevoită să îl îndure. În procesul pe care l-a intentat companiei care o concediase pentru presupuse nereguli legate de cupoane de reducere, acuzații care s-au dovedit nefondate, a ieșit la iveală adevăratul motiv al concedierii sale, în 2024.

Un manager al supermarketului o luase practic în vizor, din motive care au rămas necunoscute, și o insulta constant în fața clienților și a colegilor. Situația a continuat luni întregi și a culminat cu prăbușirea psihică a angajatei.

Insulte și tratament abuziv din partea superiorului

„Ești inutilă, nu înțelegi nimic, nu ți-e rușine că ești complet incompetentă?”, îi spunea acesta, adesea însoțind afirmațiile de înjurături și apelative jignitoare.

În timpul procesului, judecătorul Lucio Ardigò, de la secția de litigii de muncă a Tribunalului din Rimini, a analizat în detaliu întregul caz, audiind numeroși martori, printre care colegii femeii și clienți ai supermarketului. De asemenea, judecătorul a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a evalua starea psihică a victimei, aspect esențial pentru stabilirea existenței hărțuirii de tip mobbing, după cum se arată în hotărâre.

S-a dovedit astfel că, pe perioada în care femeia a lucrat acolo, superiorul său a supus-o în mod sistematic unor abuzuri, creând un mediu de lucru apăsător, stresant și degradant.

În urma acestei situații, femeia a suferit probleme de sănătate, mai exact o tulburare de adaptare cu anxietate și o stare depresivă mixtă, provocate de stresul legat de locul de muncă.

Obligația angajatorului, prevăzută de lege, de a proteja integritatea fizică și personalitatea morală a angajaților include și obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și securității acestora. Cu alte cuvinte, pe lângă respectarea normelor de siguranță, angajatorul „nu trebuie să adopte comportamente care i-ar putea provoca angajatului un prejudiciu moral și, prin urmare, nepatrimonial”.

Mobbingul la locul de muncă este un fenomen complex, care constă într-o serie de acte sau comportamente de hărțuire, desfășurate în timp împotriva unui angajat de către membri ai colectivului în care lucrează sau de către superiorul său, caracterizate printr-o intenție de persecutare și marginalizare, având ca obiectiv principal excluderea victimei din grup.

Dovedirea unor astfel de situații nu este niciodată ușoară, însă, în acest caz, toate mărturiile au fost absolut clare și precise.

Tribunalul din Rimini a anulat, prin urmare, concedierea și a obligat compania, așa cum s-a menționat, să îi plătească femeii aproximativ 61.000 de euro, reprezentând despăgubiri și daune pentru hărțuirea de tip mobbing.