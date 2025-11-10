30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Protv 30 de ani
10-11-2025 | 20:06
×
Codul embed a fost copiat

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

autor
Stirileprotv

Inundațiile au luat vieți și case și au scos la suprafață cât de nepregătiți eram pentru modernizarea pe care o visam. În același timp, oamenii pleacă la muncă afară și trimit acasă miliarde, economia duduie pe credite, iar țara se reconstruiește, dar haotic.

Un an al extremelor în care am oscilat între credință și doliu, prosperitate și panică, începuturi și prăbușiri. 2005 a fost, mai mult decât oricare altul, o oglindă dură a felului în care am crescut.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, protv, inundatii, stirile protv,

Dată publicare: 10-11-2025 19:57

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Recomandări
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliției, în încercarea de a găsi o nouă formă a legii privind pensionarea magistraților care să mulțumească pe toată lumea.

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare

Manelistul Dani Mocanu a fost prins în Italia, după ce a fost dat în urmărire internațională.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Noiembrie 2025

49:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28