30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Inundațiile au luat vieți și case și au scos la suprafață cât de nepregătiți eram pentru modernizarea pe care o visam. În același timp, oamenii pleacă la muncă afară și trimit acasă miliarde, economia duduie pe credite, iar țara se reconstruiește, dar haotic.

Un an al extremelor în care am oscilat între credință și doliu, prosperitate și panică, începuturi și prăbușiri. 2005 a fost, mai mult decât oricare altul, o oglindă dură a felului în care am crescut.

