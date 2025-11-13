30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

autor
PRO TV

Economia duduia, salariile creșteau, iar creditele se dădeau cât ai clipi. Eram convinși că intrăm definitiv în liga mare a lumii occidentale.

Dar visul s-a spulberat brusc: criza financiară globală a lovit și ne-a trezit la realitate. Pe noi, mai târziu câtă vreme politicienii de atunci ne amăgeau că suntem de neatins.

Dar, după alegeri parlamentare din acel an, dintr-odată, optimismul electoral s-a transformat în teamă, iar România avea să învețe încă o lecție dură: aceea că prosperitatea nu se construiește peste noapte.

A fost anul în care ne-am văzut și gloria, și fragilitatea.

Summitul NATO de la București

De departe, știrea anului a fost Summitul NATO de la București. Timp de trei zile, Palatul Parlamentului i-a găzduit pe cei mai importanți lideri ai lumii inclusiv pe președintele Statelor Unite, George Bush și pe cel al Rusiei, Vladimir Putin care protesta de atunci împotriva NATO.

A fost momentul în care România a trecut testul maturității logistice și diplomatice, devenind, pentru o scurtă perioadă, inima decizională a Alianței Nord-Atlantice. O dovadă a locului nostru în securitatea globală.

Pe plan economic, optimismul părea de neclintit. Branduri puternice își făceau loc pe harta României: Nokia deschidea o fabrică la Cluj. În același timp, Ford cumpăra uzina auto de la Craiova, relansând visul unei industrii auto românești puternice.

Cosmin Stan: "2008 a fost un an intens. Un an în care am realizat foarte multe, ca ţara, era un etuziasm general, visam toţi cât mai sus. În spatele acestui entuziasm general se clădea însă, în tăcere, criza care avea să vină peste noi."

Dar în 2008 au continuat să ne lovească tragediile. Inundații devastatoare au nimicit localități întregi din nordul țării și mii de oameni au ajuns pe drumuri.

Tragediile din 2008

Era încă un an în care autoritățile au pierdut lupta cu apele în condițiile în care planurile de apărare împotriva inundațiilor nu sunt actualizate nici acum.

Pe de altă parte, 2008 ne arăta din nou și fața dură a tranziției. Tragedia de la Mina Petrila a cutremurat Valea Jiului. Două explozii succesive au ucis 13 mineri, scoțând în evidență, în mod dureros, problemele de siguranță cu care ne confruntăm încă în minerit.

În vară, ne-am întors însă la sport. La Jocurile Olimpice de la Beijing, performanța românească nu a lipsit. România a obținut 9 medalii de aur, cu o reușită istorică: atleta Constantina Diță a câștigat aurul la maraton.

Echipa Știrilor PRO TV câștiga la New York premiul Emmy

Toamna venea cu încă un succes remarcabil, de data aceasta pentru televiziune. Echipa Știrilor PRO TV câștiga la New York premiul Emmy cu 3 reportaje din campania ”Tu știi ce mai face copilul tău?”.

O campanie care aducea în prim plan drama copiilor rămași acasă la rude sau prieteni după ce părinții lor au plecat la muncă în străinătate.

Era prima asemenea distincție câștigată vreodată de o televiziune din Europa Centrală și de Est. Și până în ziua de azi, a rămas și singura.

Paula Herlo, realizatoarea reportajelor: "A fost super emoţionant, după ce s-a terminat momentul cu scena am uitat ce aveam de zis pe scenă noroc cu Cosmin, m-am aşezat pe o bancă de catifea roşie şi am stat eu cu mine şi m-am gândit la ce trăiesc şi mi s-a părut cel mai frumos".

Cosmin Stan: ”N-am să uit niciodată clipele acelea. A fost tot ceea ce îşi poate dori vreodată un jurnalist de televiziune. Când am urcat pe scena Emmy, am simţit ca munca noastră de zi cu zi chiar are sens şi poate ajunge oriunde în lume dacă e făcută cu pasiune şi adevăr”.

Imediat după acest succes, PRO TV a lansat emisiunea România, te iubesc, care a rămas an de an până în ziua de azi, un reper al jurnalismului de investigație din țara noastră.

Falimentul băncii americane Lehman Brothers

Dincolo de granițe, lumea se schimbă dramatic. În septembrie, falimentul băncii americane Lehman Brothers declanșa criza financiară globală. O undă de șoc s-a propagat rapid. Cu toate acestea, în România se trăia încă bine iar politicienii dădeau asigurări că pe noi criza nu ne va lovi.

Se apropiau alegerile şi guvernanții nu voiau să-și piardă scaunele așa că au ascuns adevărul. Ba mai mult, au mărit din pix salariile profesorilor deși știau că n-au de unde să le dea bani mai mulți.

În spatele promisiunilor, economia românească, aflată în expansiune, a început să resimtă primele efecte: creditele s-au scumpit, iar piața imobiliară a intrat în stand-by.

30 noiembrie a adus alegerile parlamentare, primele desfășurate sub votul uninominal. Așadar dispărea votul pe liste. Scrutinul s-a remarcat printr-un nou record negativ privind participarea. Dezinteresul oamenilor a adus la urne doar 39% dintre alegătorii cu drept de vot.

Deși niciun partid nu a obținut o majoritate clară, criza financiară care deja bătea la ușă a forțat o decizie politică rapidă: PSD și PDL au format o coaliție neașteptată care dealtfel nu a rezistat prea mult. Pe 22 decembrie, pdl-istul Emil Boc devenea prim-ministru, înlocuindu-l pe Călin Popescu-Tăriceanu.

În același timp, politica internațională scria istorie: America îl alegea pe Barack Obama, primul președinte de culoare, un moment de speranță globală, care a avut rezonanțe puternice și în România.

Anul 2008 a fost, așadar, un an al contrastelor: a fost anul în care am demonstrat că putem găzdui lumea, dar și anul în care am aflat că nu suntem imuni la problemele ei.

Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

