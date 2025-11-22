30 de ani de PRO TV. 2017 - România s-a trezit și a umplut străzile împotriva Ordonanței 13

Protv 30 de ani
22-11-2025 | 19:50
Astăzi retrăim un an care a redefinit lupta civică în România: 2017. L-am început cu o preluare de putere totală de către PSD. Iar prețul acestei puteri avea să vină imediat pe nota de plată.

La adăpostul nopții, Guvernul PSD de atunci a lovit, subjugat fiind unui lider care și-a dorit totul, dar mai ales libertatea.

A fost adoptată Ordonanța 13, o tentativă cinică de a schimba legile penale și de a șterge dosarele de corupție. A fost gestul care a trezit România.

Sute de mii de oameni s-au mobilizat și au ieșit în stradă la cele mai mari proteste de după Revoluție.

O rezistență civică fără precedent, care a forțat puterea să bată în retragere și să anuleze Ordonanța.

Dar criza nu s-a terminat. PSD și-a dărâmat propriul guvern prin moțiune de cenzură, într-o demonstrație de forță care a arătat cine deține controlul absolut. Dar pentru liderul suprem, Liviu Dragnea, nu era atunci decât începutul sfârșitului.

