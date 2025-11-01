30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

În acești ani, noi am fost mereu acolo în momentele care contează, în mijlocul faptelor, cu profesionalism, spectacol și emoție.

Începând din această zi, vă aducem în prim-plan câte un an din istoria Știrilor PRO TV, printr-o retrospectivă a celor mai puternice evenimente care au marcat România.

Retrăim istoria oamenilor și faptelor care ne-au schimbat și ne-au adus unde suntem astăzi, o țară liberă, europeană, dezvoltată, cum nu îndrăzneam să visăm că vom avea, acum 30 de ani.

Practic, reconstruim împreună memoria colectivă a ultimelor trei decenii, filtrată prin ochii și credibilitatea PRO TV. Deschidem o retrospectivă a celor mai importante evenimente, oameni și imagini care au definit nu doar Știrile Pro TV, ci însăși istoria recentă a României.

O călătorie în timp, spusă cu emoția de atunci și cu înțelepciunea de acum, despre 30 de ani in 30 de zile.

Începem cu 1996. Este anul în care România își schimbă destinul. Pentru prima dată după Revoluție, votul oamenilor răstoarnă puterea. Emil Constantinescu îl învinge pe Ion Iliescu, iar țara trăiește speranța unui nou început.

Chiar și-așa, mii de români stăteau la cozile ambasadelor occidentale pentru a emigra pe alte meleaguri. PRO TV era acolo în primul său an de viață. Să ne întoarcem împreună în anul schimbării, primii din cei 30 de ani PRO România.

