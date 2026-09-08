Tânărul de 13 ani, al doilea în ordinea succesiunii la tron, apare în trei fotografii noi purtând uniforma tradițională de la Eton, formată dintr-un frac negru, vestă, pantaloni cu dungi fine și papion alb, potrivit Mirror.

Imaginile, publicate de Palatul Kensington, au apărut la doar câteva ore după ce George a fost văzut zâmbind în timp ce se îndrepta spre clădirile istorice ale școlii alături de mama sa, Kate, și de tatăl său, Prințul William, unde au fost întâmpinați de directorul Eton, Simon Henderson.

Mai devreme, George purta „haine de acasă” - în cazul său, un sacou elegant de culoare închisă, cămașă, cravată și pantaloni chino, alături de pantofi maro din piele întoarsă - când membrii familiei regale au ieșit de sub arcada Turnului Lupton, turnul cu ceas și poarta de acces din secolul al XVI-lea, și au traversat curtea pavată a școlii. Kate și-a așezat protector brațul pe spatele fiului său în timp ce îl îndruma.

Familia Wales s-a oprit apoi în dreptul unei statui din bronz a lui Henric al VI-lea, fondatorul școlii, aflată în centrul curții, pentru a da mâna cu domnul Henderson și cu Sir Nicholas Coleridge, administratorul școlii, care ocupă funcția de președinte al consiliului de conducere.

„Bine ai venit”, i-a spus domnul Henderson. „Mult noroc. Să te bucuri de experiență.”

William, îmbrăcat într-o ținută asemănătoare cu cea a fiului său, ținea o umbrelă închisă, în timp ce Kate, îmbrăcată într-o rochie verde, avea una deschisă pentru a se proteja de ploaia specifică începutului de an școlar. William a glumit apoi despre vreme, spunând: „Dacă începe să plouă, plouă mult timp”, iar Sir Nicholas a remarcat: „Tipic”.

Curtea este cea mai veche parte a școlii, alături de capela Eton College, unde elevii participă la slujbe de trei ori pe săptămână. După primire, George, William și Kate au fost conduși în pasajul destinat elevilor din anul al patrulea, aflat în clădirea originală a școlii, despre care se crede că găzduiește cea mai veche sală de clasă din lume.

Kate a fost văzută punându-și protector brațul pe spatele fiului său, înainte ca ușa să se închidă în urma lor. La fel ca alte familii, Kate și William îl vor ajuta pe George să se instaleze în noul său dormitor. Elevii din ceilalți ani se vor întoarce la Eton College când școala va începe mâine.

William și Kate vor ca educația lui George să se desfășoare departe de ochii publicului

După scurta sesiune foto și publicarea imaginilor, William și Kate își doresc foarte mult ca educația lui George să se desfășoare departe de atenția publicului.

În zona Windsor au fost amplasate semne prin care oamenii sunt avertizați să nu fotografieze elevii atunci când aceștia se deplasează între clădirile întinse ale campusului, în pauzele dintre ore.

Alți elevi nou-veniți au sosit mai târziu în cursul dimineții, după prinț și părinții săi, iar unii dintre ei și-au adus lucrurile în tradiționalele cufere folosite la internat.

Palatul Kensington a confirmat încă din luna iunie că George, un viitor rege, va călca pe urmele tatălui său, William, și ale unchiului său, Prințul Harry, înscriindu-se la Eton, unde taxa anuală este de 63.000 de lire sterline.

Anunțul a venit după luni de speculații privind școala pe care George urma să o frecventeze pentru studiile sale secundare. Printre celelalte variante considerate favorite s-ar fi numărat Marlborough College, fosta școală a mamei sale, în timp ce William și Kate ar fi fost văzuți recent vizitând și Oundle School, în Northamptonshire.

Cu toate acestea, cei doi ar fi fost văzuți vizitând Eton împreună cu fiul lor cel mare încă din 2023, alimentând speculațiile că școala s-a aflat dintotdeauna printre principalele lor opțiuni pentru George.

Eton College, școala urmată de Prințul William și de numeroase personalități

William a studiat la Eton între 1995 și 2000, perioadă în care a fost cazat la Manor House. El a devenit cel mai important membru al familiei regale care a urmat cursurile acestei școli, deși printre ceilalți membri ai familiei regale care au studiat acolo se numără Ducele de Kent, Prințul Michael de Kent și Ducele de Gloucester.

Alegerea a fost considerată o abatere de la tradiția regală, întrucât tatăl lui William, Charles, studiase la Gordonstoun, în Scoția.

George a urmat anterior cursurile Lambrook School, școala pregătitoare privată din Berkshire la care învață și frații săi, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, în vârstă de opt ani.

Eton College este una dintre cele mai cunoscute și prestigioase școli din lume și are reputația de a dezvolta independența și abilitățile de conducere ale elevilor, aceștia fiind nevoiți să îndeplinească numeroase sarcini care nu țin de activitatea academică.

Procesul de admitere este riguros, băieții fiind supuși unor teste exigente, iar părinții plătesc o taxă anuală de 63.298 de lire sterline pentru o școală al cărei nume este considerat probabil mai influent decât calificările academice obținute de elevi.

Printre foștii elevi celebri se numără actorii Tom Hiddleston, Hugh Laurie și Eddie Redmayne, numeroși foști prim-miniștri, inclusiv Lord David Cameron și Boris Johnson, precum și scriitorii George Orwell și Ian Fleming și aventurierul Bear Grylls.

Regele a studiat la Gordonstoun, în Highlands, Scoția, școală urmată și de tatăl său, regretatul Duce de Edinburgh. El i-a spus biografului Jonathan Dimbleby că perioada petrecută acolo a fost „o condamnare la închisoare”, dar că i-a insuflat autodisciplina și simțul responsabilității.