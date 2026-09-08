De partea cealaltă, Volodimir Zelenski speră să-l întâlnească pe președintele Trump peste două săptămâni pentru a-i cere în primul rând interceptoare pentru sistemele antibalistice Patriot.

Zelenski a mai spus că emisarii lui Trump i-au prezentat "idei foarte bune și valoroase" în cadrul discuțiilor de la Kiev, pentru încheierea războiului cu Rusia.

După o pauză de trei zile - un armistițiu privind loviturile asupra Kievului și Moscovei - capitala ucraineană a fost bombardată masiv cu rachete și drone.

”Tavanul, ușa de la intrare, ferestrele, aproape toate lucrurile noastre și televizorul – tot ce se afla în apropierea ferestrelor a fost distrus”.

”Am dormit foarte bine două nopți (datorită vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner). Ne-am mai odihnit. Le mulțumim. Să vină mai des, ca să nu ne mai bombardeze”.

Emisarul președintelui Trump Steve Witkoff s-a hazardat să anunțe de la Kiev că turneul său a permis "progrese substanțiale" în vederea organizării unor negocieri de pace tripartite, dar analiștii occidentali nu se lasă convinși de scenariile optimiste.

Kurt Volke, fost US Special Representative for Ukraine Negotiations: ”Cu siguranță, noua vizită a emisarilor la Moscova nu a adus nimic nou, niciun progres. Cred că e doar o șaradă. Putin se preface, declară că vrea pace, că vrea să negocieze”.

”Spune ce trebuie spus ca să-i întrețină așteptările lui Donald Trump. Dar ce transmite de fapt Kremlinul este o reiterare a poziției Rusiei, care vrea să capete la masa negocierilor ce n-a fost capabilă să cucerească pe front”.

Potrivit unor surse, Putin ar fi stabilit ceea ce experții consideră a fi al 15-lea termen-limită pentru cucerirea Donbasului, cerând forțelor sale să realizeze acest obiectiv până la sfârșitul acestui an.

Kurt Volke, fost US Special Representative for Ukraine Negotiations: ”Ce poate schimba cu adevărat situația este sporirea presiunii pe finanțele Rusiei, ca să nu-și mai permită războiul din punct de vedere economic”.

Asta face Ucraina prin loviturile cu drone cu rază lungă vizând sectorul energetic rusesc.

Rusia începe să recruteze și inapții pentru serviciul militar

”Dar trebuie amplificată această presiune (din partea SUA) pentru a sugruma economia și, deci, capacitatea militară a Rusiei.

Nici pe europeni nu-i vedem aplicând cu adevărat, în mod serios și consecvent, sancțiunile vizând petrolul și gazele rusești, flota-fantomă, instituțiile financiare ori sancțiunile secundare.

Avem nevoie de interceptoare pentru rachete balistice din partea americanilor. Ei au aflat în detaliu de ce avem nevoie și când avem nevoie de aceste echipamente.

Contez pe o întâlnire cu președintele Trump undeva în jurul datei de 20 septembrie și intenționez să ridic această problemă”.

Deocamdată, Marea Britanie a anunțat alocarea a 100 de milioane de lire sterline pentru un pachet de apărare antiaeriană destinat Ucrainei, care include inclusiv rachete de interceptare pentru Patriot.

Pe de altă parte, Rusia analizează noi modalități de recrutare și s-ar putea să accepte inclusiv persoane declarate inapte pentru serviciul militar. Potrivit unuia dintre rarele ziare independente ruse, Novaia Gazeta, propunerea a fost prezentată președintelui Vladimir Putin, care înclină sa o ia în considerare.

Cei inapți pentru serviciul militar ar putea fi recrutați chiar luna viitoare, după alegerile parlamentare din Rusia. Nu ar urma să fie trimiși pe front, ci ar avea un rol legat în apărarea antiaeriană regională, pe teritoriul Rusiei, în condițiile intensificării atacurilor cu drone ucrainene.