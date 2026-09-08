De la bucătărie românească și italiană, până la preparate asiatice, japoneze sau orientale.

Meniurile sunt împărțite în trei categorii de preț: 69, 119 și 189 de lei. Fiecare restaurant își stabilește însă propriile preparate, astfel că oferta diferă.

Vlad Antipa, proprietar local: „Am gândit două meniuri, primul meniu o să fie o omletă clasică cu brânză de Horezu, spumă de Ibănești și cu o focaccia. Desertul o să fie un french toast, e o frigănea făcută cu o pâine Shokupan, cu lapte, puțin dulceagă. Meniul al doilea, venim cu o omletă sezonieră, cu cremă de brânză tartinabilă de bivoliță, cu roșii, spumă de unt de Ibănești și la desert cu starul nostru - basque cheesecake.”

Peste 100 de restaurante, meniuri pentru toate gusturile

Peste 100 de restaurante din Capitală participă cu meniuri diversificate. De la bucătărie românească, inclusiv variante reinterpretate, până la specialități italiene, franțuzești, japoneze sau mexicane.

Bogdan Ivan, proprietar restaurant: „O să participăm cu plăcinta de berbecuț, o plăcintă foarte apreciată de oamenii de la festivalurile gastronomice. La cealaltă locație vom avea un amuse bouche, un raviolo cu ricotta făcută în România, în Transilvania, un piept de fazan și o prăjitură de caise plus un pahar de spumant românesc.”

De pe site-ul Bucharest Food Week alegeți restaurantul și meniul și rezervați o masă. Nota de plată se achită direct la restaurant, iar orice preparat și băutură comandată în plus se plătesc separat.

Alexandra și Cătălin, Călătorii și Farfurii, organizatori: „Vom avea masterclass-uri cu profesioniști din industrie, vom avea workshop-uri, cine colaborative cu unele dintre cele mai bune restaurante din România și cireașa de pe tort este că-i vom aduce pe acești băieți de la Paris, Les Enfants Du Marche, să gătească. Avem 3 categorii de preț, 69 de lei, 118 și 189 și ceea ce n-am comunicat noi fățiș este că ele sunt niște deal-uri cu adevărat.”

Bucharest Food Week are loc între 14 și 20 septembrie.