La polul opus, se află Suedia (0,6%), Cehia şi Danemarca (ambele cu 2,1%), potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. La nivelul UE, rata anuală a inflaţiei, în octombrie, a fost de 4%, comparativ cu 3,8%, în septembrie, scrie News.ro.

„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,6%), Cehia şi Danemarca (ambele cu 2,1%). Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (7,0%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,9%)”, arată, miercuri, Eurostat.

România conduce clasamentul inflației din UE

Comparativ cu septembrie 2026, inflaţia anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două şi a crescut în şaisprezece.

România ocupa primul loc în UE şi în septembrie în topul ţărilor cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei, cu un nivel de 6,5%, faţă de o medie de 3,8% pentru statele membre, fiind urmată de Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,6%), potrivit Eurostat.

Inflația a crescut în majoritatea statelor membre

Recent, Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că rata anuală a inflaţiei, în octombrie 2026, comparativ cu luna octombrie 2025, a fost 6,9%.

„Este a doua lună consecutivă în care inflaţia anuală îşi continuă creşterea şi atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată la servicii - 11,23%”, precizau reprezentanţii INS.

În septembrie 2026, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna septembrie 2025, a fost de 6,6%, potrivit datelor INS.