Cea mai mare scădere a fost în trimestrul al treilea, când atacul cibernetic asupra sistemului Cadastrului a îngreunat finalizarea actelor de vânzare-cumpărare. Însă, în primul rând, incertitudinea economică pune presiune pe piață.

După atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, mai bine de o lună nu au putut fi încheiate actele de vânzare-cumpărare. Așa se explică o parte din scăderea puternică din al treilea trimestru al anului, când numărul locuințelor vândute a fost cu peste 32% mai mic la nivel național, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În Brașov, Cluj și București au fost cele mai mari scăderi. Dintre marile județe analizate, doar Timiș a avut o creștere a tranzacțiilor, de 6,5%.

Gabriel Blăniță, specialist imobiliare: „Ne așteptăm ca în următoarele luni, după normalizarea activității ANCPI, să vedem o reluare a numărului de tranzacții, iar o comparație mai relevantă cred că vom putea face abia la final de an. Piața imobiliară a început cu mai puține tranzacții la începutul anului, dar pe parcursul primăverii și al verii numărul a mai crescut, astfel că în prima jumătate de an, la nivel național, vorbeam de tranzacții mai puține cu circa 9%, ceea ce nu este neapărat un factor de îngrijorare”.

Totuși, tendința s-a menținut.

Corespondent Știrile ProTV: „La nivel național, au fost vândute peste 98.000 de locuințe, cu aproape 18% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, scăderea a fost de aproape 15%. Asta după ce, înainte de atacul cibernetic, Capitala înregistrase trei luni consecutive de creștere. Tendința negativă s-a regăsit și în Ilfov, Iași, Cluj, Constanța și Brașov. Timiș a fost singurul dintre marile județe analizate în care vânzările au crescut, cu aproximativ 4%”.

Daniel Crainic, director marketing platforma de imobiliare: „Avem o incertitudine economică. În acest moment avem o inflație ridicată, avem un curs valutar în creștere și asta nu dă neapărat încredere în viitor. Este o piață care funcționează cu număr de tranzacții în scădere, dar în niciun caz o piață blocată este o piață bună pentru a face oferte dezvoltatorilor, pentru că e o perioadă în care puterea s-a mutat în bună măsură la cumpărător, nu mai există această presiune că prețurile cresc în fiecare săptămână, cum a existat în anii anteriori”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în al doilea trimestru al anului, locuințele noi s-au scumpit cu aproape 11% față de media anului trecut, iar cele vechi cu 10,3%.