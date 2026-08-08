"Moody's Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum şi ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (...) Perspectiva (outlook) rămâne negativă", se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit agenţiei internaţionale de evaluare financiară, decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor iniţiale realizate în reducerea deficitului.

Condiţiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moţiuni de cenzură împotriva fostului premier, în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deşi agenţia se aşteaptă ca o nouă administraţi să preia atribuţiile după vacanţa de vară, se arată în comunicat.

"Acest fundal politic fragmentat sporeşte riscul ca această consolidare fiscală să piardă din impuls. Următoarele luni vor fi importante în evaluarea capacităţii României de a menţine sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită şi pentru a implementa măsuri structurale care vor sprijini stabilizarea datoriei şi îmbunătăţi accesibilitatea datoriei în timp", se subliniază în raportul Moody's.

Confirmarea ratingurilor României "Baa3" reflectă progresele iniţiale realizate conform programului Guvernului de consolidare fiscală, care a încetinit majorarea datoriei guvernamentale şi povara dobânzilor, se menţionează.

De asemenea, confirmarea ratingurilor încorporează integrarea ţării în Uniunea Europeană (rating "Aaa", cu perspectivă stabil), cadrul instituţional, care sprijină credibilitatea politică şi furnizează acces la finanţarea acordată de UE. De asemenea, încorporează potenţialul solid de creştere al României, şi niveluri de avuţie relativ ridicate comparativ cu cele ale ţărilor din aceeaşi categorie. În acelaşi timp, profilul de credit al României este constrâns de vulnerabilitate ridicată la riscul de eveniment, care este, pe lângă situaţia politică dificilă internă, determinată în mare măsură de expunerea ridicată la riscul geopolitic, în urma proximităţii războiului din Ucraina, şi deficitele structurale ridicate de cont curent.

Plafonul de ţară al României pe termen lung în valută şi monedă locală a rămas nemodificat, la "A2". Diferenţa de patru trepte dintre plafonul în monedă locală şi ratingul suveran reflectă amprenta moderată a Guvernului în economie, predictibilitatea moderată a acţiunilor Guvernului şi fiabilitatea instituţiilor cheie, precum şi riscurile de vulnerabilitate moderate politice şi externe. Ca stat membru UE, politicile fiscale şi macroeconomice ale României sunt supuse unor evaluări regulate al Comisiei Europene, iar interdependenţa puternică bazată pe legături de comerţ şi investiţii minimizează riscul de transfer şi restricţiile de convertibilitate, în opinia Moody's.

Potrivit sursei citate, consolidarea fiscală a României a redus deficitul ceva mai rapid decât se aştepta agenţia când a menţinut perspectiva negativă atribuită ratingurilor României "Baa3", în septembrie 2025. Totuşi, perspectiva negativă rămâne adecvată deoarece Guvernul încă se confruntă cu riscuri semnificative politice şi de implementare în vederea menţinerii ajustării fiscale ample, pe mai mulţi ani, care este necesară pentru a ţine sub control deteriorarea accesibilităţii datoriei şi a stabiliza dinamicile datoriei.

În pofida reducerii deficitului uşor mai rapid decât se estima, povara dobânzilor României va creşte în următorii ani, ţinând cont de necesităţile de finanţare şi prevalenţa finanţării bazate pe piaţă. Moody's se aşteaptă ca necesităţile de finanţare să se situeze la aproximativ 12% din PIB în medie în 2026-2028, iar randamentul mediu al datoriei României a crescut semnificativ în ultimii doi ani.

Agenţia previzionează că se vor majora cheltuielile cu dobânzile la 3,3% din PIB în 2028, de la 2,8% din PIB în 2025, şi de la 2% din PIB în 2023. Condiţiile preferenţiale ale împrumuturilor SAFE şi din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF) facilitează limitarea creşterii poverii datoriei, dar nu previn majorarea ei. Costurile de împrumut ale României rămân sensibile la evoluţiile fiscale şi politice. Implementarea cu succes a consolidării fiscale şi dovada continuităţii politicii ar putea sprijini un mediu de finanţare mai favorabil decât evaluează în prezent Moody's, limitând deteriorarea accesibilităţii datoriei, subliniază sursa citată.

Ca rezultat al deficitelor primare încă ridicate şi al majorării costurilor dobânzilor, agenţia se aşteaptă ca povara datoriei să continue să crească, deşi într-un ritm mai lent decât a anticipat la precedenta evaluare a ratingului. Moody's proiectează o creştere a datoriei la 64,5% din PIB în 2028, de la 59,3% din PIB în 2025. şi o reducere graduală a deficitelor care stabilizează povara datoriei la aproximativ 66% din PIB până la finalul acestui deceniu. Totuşi, această estimare se află sub semnul unei incertitudini majore.

"Confirmarea ratingurilor României "Baa3" reflectă consolidarea fiscală obţinută în 2025 şi 2026, care a încetinit creşterea datoriei ţării şi povara dobânzilor. După performanţe peste aşteptări în 2025, în primul semestru din 2026 eforturile Guvernului de consolidare fiscală au depăşit din nou în mod semnificativ aşteptările noastre anterioare (şi propriile lui obiective). Moody's proiectează anul acesta deficitul la 5,8% din PIB, datorită ţinerii sub control a cheltuielilor şi a majorării veniturilor, în pofida condiţiilor macroeconomice dificile", se mai precizează în comunicat.

Agenţia semnalează că o revizuire în creştere a ratingurilor României este puţin probabilă, ţinând cont de perspectiva negativă. Perspectiva negativă ar putea reveni la stabilă dacă este clar că încă există un consens politic în favoarea implementării şi menţinerii unui efort fiscal considerabil dincolo de 2026, care să controleze structural creşterea cheltuielilor şi majorarea veniturilor. Această combinaţie de sprijin politic şi modificări fiscale structurale ar spori încrederea în continuitatea politicilor, ar îmbunătăţi încrederea pieţelor şi ar reduce costurile de finanţare, limitând astfel deteriorarea accesibilităţii datoriei. Semnele că acest sprijin există ar putea include adoptarea până la finalul lui 2026 a bugetului pe 2027 care să includă reducerea deficitului, precum şi adoptarea legii salarizării sectorului public, care stabilizează şi apoi reduce nota de plată pentru salariile din sectorul public.

Presiunile în jos asupra ratingului vin de la mediul politic şi de elaborare a politicilor, care este puţin probabil să fie propice pentru susţinerea unui efort bugetar mare timp de mulţi ani. Aceasta, în schimb, va pune costurile cu dobânzile şi povara datorii României pe o traiectorie ascendentă constantă, negând efectele pozitive ale reducerii deficitului observate în 2025 şi 2026. O inversare a reformelor din ultimii ani ar pune, de asemenea, presiune în sens descendent asupra ratingurilor.

O sporire semnificativă a riscului geopolitic în urma războiului din Ucraina sau sporirea presiunilor asupra finanţării deficitului de cont curent ridicat al României s-ar adăuga de asemenea presiunilor negative asupra ratingurilor.

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii).

Ministrul Economiei: „Prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală”

Reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody's şi recunoaşterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem pieţelor şi investitorilor, a declarat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit unui comunicat al ministerului de Finanţe, evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar şi la încetinirea ritmului de creştere a datoriei publice şi a costurilor cu dobânzile. În acelaşi timp, Moody's menţine perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar.

"Reconfirmarea ratingului de către Moody's şi recunoaşterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem pieţelor şi investitorilor. Faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul că dau rezultate palpabile, întăresc convingerea agenţiilor de rating şi a mediilor investiţionale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an. Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investiţional şi reducerii costurilor de refinanţare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective şi evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă", a precizat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Ministrul Finanţelor a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că ratingul de ţară este un indicator al încrederii pe care investitorii şi pieţele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinaţie credibilă pentru investiţii şi finanţare.

"Menţinerea sa ajută România să se împrumute în condiţii mai bune, să atragă investiţii şi să creeze premise pentru o economie mai stabilă, cu beneficii pentru cetăţeni şi mediul de afaceri", a punctat Nazare.

El a menţionat că raportul Moody's arată că România a redus deficitul bugetar mai rapid decât anticipase în precedentul raport, din septembrie 2025, iar acest lucru contribuie la încetinirea creşterii datoriei publice şi la limitarea costurilor cu dobânzile. Totodată, apartenenţa la Uniunea Europeană şi accesul la fondurile europene rămân atuuri importante pentru dezvoltarea economiei.

"În acelaşi timp, mesajul Moody's, similar mesajului recent Fitch - transmis atât prin raportul publicat azi cât şi în toate dialogurile directe cu echipa de la Finanţe - este unul clar: trebuie să continuăm consolidarea fiscală şi reformele asumate. Stabilitatea politică şi disciplina bugetară sunt atent monitorizate şi rămân esenţiale pentru ca România să îşi consolideze această poziţie şi, în perioada următoare, să obţină îmbunătăţirea perspectivei de rating. Aceasta rămâne principala noastră ambiţie şi obiectivul nr. 1 al perioadei următoare la Finanţe. Riscurile sunt însă ridicate, în continuare. Moody's indică presiuni importante generate de necesarul ridicat de finanţare, creşterea costurilor cu dobânzile, evoluţia datoriei publice, dezechilibrul de cont curent şi, mai ales, riscul ca fragmentarea politică să încetinească reformele şi ajustarea fiscală. Am obţinut acum o fereastră de aproximativ 5 săptămâni până la următoarea etapă importantă de evaluare, odată cu misiunea agenţiei S&P. Este un răgaz, dar în niciun caz un motiv de relaxare. Fiecare zi trebuie folosită pentru a confirma prin execuţie bugetară, seriozitate şi decizii coerente că România îşi respectă direcţia asumată", a transmis ministrul pe reţeaua de socializare.

Nicușor Dan: „Mai avem mult de muncă”

Moody's a confirmat paşii importanţi pe care România i-a făcut în ultimul an ca să îşi echilibreze finanţele publice şi să reducă cheltuielile, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, după ce agenţia internaţională de evaluare financiară a menţinut vineri ratingul atribuit ţării noastre la "Baa3".

"Menţinerea ratingului de ţară în categoria "recomandat investiţiilor" este, deopotrivă, rezultatul efortului instituţional, al cetăţenilor şi al mediului de afaceri. Evaluările agenţiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieţii tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori şi, implicit, şanse mai bune pentru investiţii, dezvoltare şi locuri de muncă.

Totuşi, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă", a scris preşedintele Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Conform şefului statului, Moody's, la fel ca Fitch, "pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, şi a unor măsuri pentru limitarea creşterii cheltuielilor statului".

"Este, totodată, esenţial ca România să revină la creştere economică prin accelerarea investiţiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat şi predictibilitate fiscală", a arătat Nicuşor Dan.

Cât priveşte aderarea la zona euro, preşedintele a reiterat că "există un acord de principiu al partidelor ca ţara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv".

"În privinţa aderării la euro, pentru că am văzut multe reacţii, dar şi dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca ţara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat şi în cadrul căruia vom face toate dezbaterile necesare. Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunţă la agendele politice şi la discursul electoral şi lucrează pentru cetăţenii care i-au ales. Toate naţiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor şi al ţării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârşit reformele asumate", a punctat preşedintele Nicuşor Dan.