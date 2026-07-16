Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că menținerea ratingului de investiții este o miză strategică pentru întreaga economie, nu doar pentru finanțele statului.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, după primele discuții cu reprezentanții Agenției de Rating Fitch și înaintea întâlnirii cu specialiștii unei alte agenții de rating, Moody's, Alexandru Nazare explică de ce o eventuală retrogradare a României în categoria „junk”, adică în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, ar însemna costuri mai mari de finanțare, investiții afectate și ani întregi necesari pentru revenirea la actualul calificativ.

Laura Culiță: „Avem, așadar, primele întâlniri pe care le-ați făcut cu cei de la Fitch. Spuneți-ne ce ați discutat, ce informații v-au cerut, ce cifre v-au cerut și, bineînțeles, care este cea mai mare îngrijorare?”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ambele agenții urmează să publice rapoartele de țară aferente României la finalul lunii iulie: pentru Fitch, pe 31 iulie, iar pe 7 august va publica raportul Moody's. Ambele rapoarte sunt esențiale, întrucât calificativul de investiție al României, menținerea calificativului de investiții, depinde de aceste rapoarte. În primul rând, este o miză strategică. Nu este doar o chestiune de indicator economic. Este o miză strategică pentru întreaga economie, pentru că nu vorbim aici doar de costurile de finanțare ale statului, vorbim de costurile de finanțare ale economiei, ale investițiilor, inclusiv cele private, dar și cele publice.”

Ministrul spune că principalul argument prezentat agențiilor de rating este evoluția execuției bugetare din primele șase luni ale anului. Potrivit acestuia, deficitul a fost redus semnificativ față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile au fost menținute.

În interviu, Alexandru Nazare vorbește și despre impactul instabilității politice asupra evaluării României, presiunile legate de implementarea PNRR și scenariul în care țara și-ar pierde calificativul de investiții.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „O eventuală pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru întreaga economie, pe termen mediu, nu pe termen scurt. Ați observat alte țări care au intrat în această situație și au pierdut calificativul de investiții. Pentru acele țări, poate a fost o perioadă lungă de timp, ani de zile, până când au revenit la situația inițială.”

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