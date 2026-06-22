„Poziţia mea în guvernul Bolojan a fost tehnică. Am beneficiat de susţinerea directă a domnului prim-ministru Bolojan, pentru care i-am mulţumit în această audiere. Poziţia mea în acest guvern rămâne una tehnică. Eu, în continuare, sunt membru suspendat din Consiliul de Administraţie al BNR. Am avut o discuţie cu guvernatorul Isărescu. În urma acelei discuţii şi văzând care este situaţia şi care sunt pericolele - din punctul meu de vedere destul de importante în următoarele luni, în privinţa evaluărilor agenţiilor de rating din iulie şi august - am decis să rămân. Consider că pot avea o contribuţie în a menţine ratingul României în această perioadă, a menţine o discuţie echilibrată şi a fi un interlocutor credibil cu creditorii noştri, cu Comisia Europeană şi cu agenţiile de rating, care cred că, în acest moment, e un lucru foarte important pentru România”, a spus Alexandru Nazare.

În ceea ce priveşte pericolul ca România să fie retrogradată la categoria junk, el a menţionat că există un pericol.

„Au fost două momente, imediat după moţiune şi la două săptămâni după moţiune. Am explicat situaţia financiară a României, am prezentat execuţia, am prezentat cifrele. Cifrele ne ajută. Nivelul de deficit la care am ajuns în aprilie, de aproape 1,2%, este bun în raport cu ţinta pe care o avem la finalul anului. Ţinta de 6,2% este considerată astăzi o ţintă credibilă. Dar având în vedere turbulenţele politice din România din această perioadă, bineînţeles că sunt foarte multe îngrijorări legate de viitor, legate de cum va evolua execuţia în acest an şi în 2027. De aceea e foarte important să prezentăm cât mai repede posibil un plan credibil pentru anul 2027 şi acest lucru pentru toţi creditorii noştri şi pentru Comisie este foarte important şi inclusiv pentru nivelul la care ne finanţăm astăzi”, a explicat Alexandru Nazare.

Indexarea pensiilor și alte măsuri, depind de rectificarea bugetară

Referitor la indexarea pensiilor, ministrul desemnat a afirmat că această măsură este posibilă, dar nu a oferit o cifră în acest sens.

„În program este menţionată indexarea pensiilor fără un procent anume care va fi stabilit la momentul elaborării bugetului pe anul 2027. Deci da, un anume procent stabilit prudent în raport cu ţintele pe care le vom avea în 2027 este posibil”, a spus ministrul desemnat al Finanţelor.

El a declarat că sunt foarte multe măsuri cerute, dar toate aceste măsuri vor fi judecate la momentul în care va avea loc rectificarea bugetară şi la momentul în care se va construi bugetul pe anul 2027.

„Şi tot în acest program aţi văzut că există o ţintă asumată de 6,2 cash şi 6% ESA (de deficit n.r.) pe care noul guvern intenţionează să le respecte şi am primit asigurări în acest sens din partea premierului desemnat, domnul Veştea, pe care le iau în serios, ca atare vom lua măsuri echilibrate astfel încât să atingem la finalul anului ţinta de 6,2 şi luând în calcul încă o dată că urmează o plată pentru Pfizer de 3,4 miliarde (lei n.r.) pe care va trebui să o facem într-un interval de aproximativ două luni”, a mai spus Alexandru Nazare.