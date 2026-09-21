Ea a arătat că, dincolo de tehnologii, copiii au nevoie de educație, îndrumare și grijă, potrivit News.ro.

„Astăzi, la New York, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a continuat dialogul început în luna martie la Washington în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. A fost o întâlnire despre copii și despre lumea în care ei cresc, o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent”, se arată într-o postare a organizației „România în lumină”, proiect al Administrației Prezidențiale.

Discuții despre siguranța copiilor în lumea digitală

Alături de Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie, Mirabela Grădinaru a discutat despre cum ar putea noile tehnologii să fie mai sigure pentru copii și cum ar putea fi ei ajutați să fie mai bine pregătiți pentru lumea digitală.

Potrivit sursei citate, inteligența artificială face deja parte din viața copiilor și schimbă felul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea. De aceea, dincolo de tehnologie, este nevoie de educație, îndrumare și grijă. Copiii trebuie să învețe să folosească noile instrumente cu încredere, dar și cu discernământ, iar responsabilitatea adulților este să le fie alături și să se asigure că tehnologia răspunde nevoilor lor, nu doar invers.

„Tehnologia trebuie să țină pasul cu nevoile lor”

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește. Nu putem cere copiilor și școlilor doar să țină pasul cu tehnologia. Tehnologia trebuie să țină pasul cu nevoile lor”, se arată în postare.

Dialogul început în urmă cu câteva luni continuă, cu aceeași preocupare pentru soluții concrete și cu convingerea că schimbările importante se construiesc împreună. Pentru că, indiferent cât de mult se schimbă lumea, ceea ce contează cel mai mult rămâne același: siguranța, șansa de a învăța și viitorul copiilor noștri, adaugă sursa citată.