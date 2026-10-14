(P) „Am avut medicii potriviți lângă noi”. Bebeluș monitorizat din sarcină și operat la câțiva milimetri de cord, la un an

Atunci când o malformație este descoperită încă din timpul sarcinii, nașterea nu mai este singurul moment pentru care trebuie să se pregătească viitorii părinți.

Devine important și ce se întâmplă imediat după: cum va fi monitorizat bebelușul, ce investigații sunt necesare și ce specialități pot fi implicate dacă evoluția copilului o cere. Accesul, în același, la medicină materno-fetală, neonatologie, terapie intensivă și specialități chirurgicale permite echipei să pregătească din timp traseul copilului și să intervină atunci când este nevoie. Povestea lui Aris a început cu un diagnostic primit în săptămâna 22 de sarcină, a continuat cu nașterea și cu monitorizare atentă în primul an de viață, până la intervenția complexă realizată de o echipă multidisciplinară la Ponderas Academic Hospital. Un diagnostic primit la 22 de săptămâni de sarcină Sarcina Andreei evoluase normal până la ecografia din săptămâna 22. Atunci, medicul care îi urmărea sarcina la Craiova a observat o modificare la nivelul plămânilor fătului și a recomandat o evaluare suplimentară. Recomandări Video (P) Adenom sau cancer de prostată? Semnele pe care bărbații nu ar trebui să le ...

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Operația pentru deviația de sept nu trebuie să doară Dr. Răzvan Filip: „Peste ... La recomandarea medicilor de la Craiova, Andreea a ajuns la Dr. Hadi Rahimian, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea și Centrul de Chirurgie fetală & Neonatală, care a stabilit diagnosticul unei malformații pulmonare congenitale.

Dr. Hadi Rahimian, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea și Centrul de Chirurgie fetală & Neonatală „A fost un șoc, mai ales că eram la primul copil. Totul decursese normal până atunci”, își amintește mama lui Aris. Diagnosticul prenatal a schimbat însă un lucru esențial: medicii știau dinainte că nou-născutul va avea nevoie de supraveghere și de evaluări suplimentare după naștere. Nu mai era vorba despre descoperirea unei probleme într-o situație de urgență, ci despre posibilitatea de a pregăti din timp traseul medical al copilului. Au urmat investigații suplimentare, monitorizare și multe discuții despre ceea ce putea fi anticipat și despre ceea ce urma să fie decis după naștere. „Domnul doctor Rahimian a fost cel care a pus diagnosticul, dar și cel care m-a ajutat să mă calmez, să simt că sunt pe mâini bune. Mi-a spus că el nu este Dumnezeu și că nimeni nu poate garanta sută la sută un rezultat. Dar că, din tot ce vede și din tot ce știe, copilul va fi bine”, povestește Andreea. Aris se dezvolta bine și părea un copil perfect sănătos Aris s-a născut la termen, la Maternitatea REGINA MARIA București. Respira singur, se alimenta normal și se dezvolta bine. Din prima zi, Dr. Dana Zaciu, medic primar neonatolog, șefa Secției de Terapie Intensivă Neonatală, l-a urmărit atent, ținând cont de diagnosticul stabilit încă din timpul sarcinii.

Dr. Dana Zaciu, medic primar neonatolog, șefa Secției de Terapie Intensivă Neonatală La exterior, nimic nu indica însă problema descoperită prenatal. Aris părea un copil perfect sănătos. Malformația pulmonară era însă în continuare prezentă. Formațiunile chistice observate în timpul sarcinii nu dispăruseră, iar o parte a plămânului stâng nu participa normal la respirație. „O parte din plămân e malformată. În loc de structura normală, găsești o aglomerare de țesut și mase chistice. Acea zonă nu participă la respirație, iar chisturile se pot coloniza și infecta. Așa apare bronhopneumonia, repetat, pe plămânul afectat”, explică Dr. Alin Stoica, medic primar chirurgie pediatrică și coordonatorul Secției de Chirurgie Pediatrică din Ponderas Academic Hospital.

Dr. Alin Stoica, medic primar chirurgie pediatrică și coordonatorul Secției de Chirurgie Pediatrică din Ponderas Academic Hospital Pentru părinți existau, în esență, două posibilități: intervenția programată într-un moment considerat optim de echipa medicală sau așteptarea până la apariția unor eventuale complicații. Faptul că Aris era bine clinic a făcut decizia mai puțin urgentă, dar nu neapărat mai simplă. „Aveam mereu teama asta în fundal. Dacă răceam noi, ne era teamă să nu ia și el. Evitam aglomerațiile. Uneori aveam nopți în care mi se părea că respiră ciudat”, spune Andreea. Uneori, performanța medicală înseamnă și să știi când este momentul potrivit În lunile următoare, Aris a fost atent monitorizat. Investigațiile imagistice au fost repetate, inclusiv prin tomografii realizate sub sedare, pentru ca echipa să poată evalua cât mai precis malformația și să decidă când intervenția chirurgicală devenea cea mai bună opțiune. Medicii nu au vrut să grăbească operația doar pentru că exista un diagnostic. „Chirurgia este o agresiune asupra corpului. Nu ne permitem să riscăm și apelăm la această decizie ca la o ultimă soluție, nu ca la ceva de rutină”, explică dr. Stoica. În același timp, amânarea intervenției până la apariția unor infecții putea face cazul mai dificil. „Operația e delicată. Lucrezi exact lângă cord. Trebuie să identifici și să gestionezi toate vasele care alimentează zona, cu mare atenție. E bine să nu intervii imediat după naștere. Corpul are nevoie să fie suficient de puternic ca să lupte cu intervenția. Am cântărit împreună decizia cea mai bună”, spune dr. Stoica. A fost nevoie, așadar, de echilibru: Aris trebuia să fie suficient de mare și de puternic pentru intervenție, fără ca aceasta să fie amânată până la apariția complicațiilor. De ce contează o echipă multidisciplinară? Într-un caz precum cel al lui Aris, îngrijirea nu aparține unui singur medic și nici unei singure specialități. Traseul poate începe în medicina materno-fetală, continuă cu obstetrica și neonatologia și poate implica ulterior imagistică, pediatrie, chirurgie pediatrică, chirurgie toracică, anestezie și terapie intensivă. Pentru nou-născut, colaborarea dintre aceste specialități înseamnă că deciziile sunt luate privind cazul în ansamblu, nu fiecare etapă separat. Pentru părinți, înseamnă continuitate și acces la specialiști care cunosc deja istoricul copilului. În cazul lui Aris, această colaborare a devenit cu atât mai importantă atunci când echipa a decis că venise momentul operației. La un an și două luni, copilul a fost internat la Ponderas Academic Hospital, unde chirurgia pediatrică și chirurgia toracică puteau lucra împreună, susținute de echipa de neonatologie și terapie intensivă. O intervenție minim invazivă, la câțiva milimetri de cord Intervenția a constat într-o lobectomie realizată prin tehnică video-asistată, prin care lobul pulmonar afectat urma să fie îndepărtat printr-o incizie de aproximativ doi centimetri. Dimensiunea redusă a inciziei contrastează însă cu complexitatea intervenției. „Incizia aceea de la piele este cel mai simplu gest dintre toate”, explică Dr. Felix Dobrițoiu, medic specialist chirurgie toracică și coordonator al Departamentului de Chirurgie Toracică din Ponderas Academic Hospital. „Restul gesturilor sunt unele cu risc înalt. Trebuie disecate și sigilate vasele pulmonare care intră și ies direct în și din cord. Gesturile acestea se fac la doar câțiva milimetri de cord, care este în tot acest timp activ și în continuă mișcare.”

Dr. Felix Dobrițoiu, medic specialist chirurgie toracică și coordonator al Departamentului de Chirurgie Toracică din Ponderas Academic Hospital Intervenția a adus în aceeași sală două specialități chirurgicale. Dr. Felix Dobrițoiu și Dr. Alin Stoica au operat împreună, fiecare contribuind cu experiența specifică domeniului său. Operația a durat patru ore. Echipa de neonatologie și terapie intensivă, alături de Dr. Dana Zaciu, medicul care l-a urmărit pe Aris încă din primele zile de viață, a asigurat supravegherea copilului pe parcursul internării. La două zile după operație, Aris se juca prin salon Pentru părinți, intervenția a fost punctul culminant al unui drum început cu mai bine de un an înainte, la o ecografie de sarcină. Evoluția postoperatorie a fost însă rapidă. La două zile după intervenție, Aris mergea și se juca prin salon. Recuperarea a fost susținută și de protocoalele perioperatorii aplicate pacientului. „Pe lângă intervenția chirurgicală, avem protocoale ERAS – enhanced recovery after surgery. Țin de anestezie, de momentele imediat postoperator, de tratamente, de alimentație. E o echipă mare în jurul fiecărui pacient și, pentru a ajunge la astfel de recuperări rapide, sunt necesare multe acțiuni ale acestei echipe”, explică Dr. Felix Dobrițoiu. Un traseu medical început înainte de naștere Astăzi, Aris are o viață normală și sănătoasă. Aleargă, se joacă, crește și respiră fără probleme. În spatele acestei normalități se află însă un traseu medical început înainte ca el să se nască: diagnosticul stabilit prenatal, nașterea la Maternitatea REGINA MARIA București, supravegherea neonatală și monitorizarea din primul an de viață, urmate de intervenția multidisciplinară realizată la Ponderas Academic Hospital. Când o malformație este cunoscută încă din sarcină, valoarea unei structuri medicale integrate nu stă doar în capacitatea de a interveni atunci când apare o urgență. Stă și în posibilitatea de a anticipa, de a urmări copilul în timp și de a aduce specialitățile potrivite împreună atunci când este nevoie. Pentru părinți, acest lucru poate însemna că, într-o perioadă dominată inevitabil de incertitudine, nu sunt nevoiți să construiască singuri traseul specialităților medicale și vizitele la medici. Există o echipă care cunoaște cazul și care poate decide împreună următorul pas, într-un singur loc. „Am avut medicii potriviți lângă noi. Nu ai cum să uiți prin ce ai trecut. Dar putem alege să ne bucurăm de copilărie și de o viață întreagă împreună”, concluzionează mama lui Aris. Articol susținut de Regina Maria

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