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Pluxee publică un studiu global, pe un eșantion format din 11.000 de angajați din 14 țări, care dezvăluie 3 paradoxuri ce modelează implicarea angajaților la locul de muncă, într-o perioadă marcată de creșterea inflației și accelerarea adoptării AI în mediul de business.

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Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, publică rezultatele celui de-al doilea studiu internațional despre implicarea angajaților la locul de muncă. Studiul „Valoarea umană în era AI” evidențiază 3 paradoxuri care oferă o imagine clară a modului în care angajații se raportează la locul de muncă în contextul actual, dominat de instabilitate generală și de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale:

· Jobul are un rol tot mai puțin central în viața angajaților, dar relația cu compania pentru care lucrează rămâne puternică;

· Loialitatea față de job este condiționată de răspunsul companiei la nevoi ce țin de împlinirea profesională a angajaților, în ciuda presiunilor financiare actuale;

· Inteligența artificială transformă piața muncii, dar angajații români nu o privesc cu teamă.

Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria: „Noul studiu Pluxee despre implicarea angajaților la locul de muncă apare într-un context caracterizat de multiple forme de instabilitate: economică, socială, geopolitică, etc. În această realitate complexă, cercetarea vine cu rezultate surprinzătoare și foarte utile pentru înțelegerea schimbărilor care se produc pe piața muncii. În ciuda îngrijorărilor referitoare la inflație și la scăderea puterii de cumpărare, oamenii au, în general, o stare de spirit pozitivă. Mulți dintre ei simt o conexiune emoțională puternică cu organizația pentru care lucrează și au așteptări clare de la angajatori, însă locul de muncă nu mai reprezintă cea mai importantă componentă a vieții lor. De asemenea, contrar opiniei destul de populare conform căreia expansiunea AI va duce la dispariția unor joburi, angajații, în special cei din România, nu privesc acest fenomen cu teamă. În tot acest peisaj, companiile au un rol esențial în crearea unui mediu de lucru care să răspundă așteptărilor și nevoilor membrilor echipelor. În același timp, deschiderea angajaților față de AI reprezintă o oportunitate pentru organizații să faciliteze adaptarea la transformările pe care această tehnologie le aduce pe piața muncii.”

Dan Oros, COM, Google (CEE), AI Advisor & Lecturer: „O explicație pentru atitudinea pozitivă a angajaților față de inteligența artificială este aceea că folosirea instrumentelor AI la job oferă un mai mare control asupra propriei activități. Pe lângă îndeplinirea mai rapidă a unor sarcini, AI reduce dependența de alte echipe atunci când vine vorba despre unele task-uri. Pentru angajații proactivi, acest avantaj poate fi un factor care îi motivează să testeze din ce în ce mai mult instrumentele AI. Totuși, entuziasmul angajaților față de AI nu trebuie confundat cu adoptarea reală în companie. Faptul că mulți angajați experimentează cu diverse instrumente de acest fel nu înseamnă neapărat că le-au integrat în activitatea de zi cu zi sau că acestea au fost adoptate oficial de către companiile lor. Rezultatele studiului chiar arată că angajatorii au o atitudine mai degrabă precaută decât entuziastă față de adoptarea AI. Iar atunci când instrumentele bazate pe inteligența artificială sunt integrate de companii, este important și ca procesele zilnice să fie adaptate în consecință astfel încât impactul AI să nu rămână unul limitat.”

Cifre cheie din cadrul studiului

· Inflația și impactul acesteia asupra puterii de cumpărare reprezintă principala îngrijorare a angajaților, fiind menționată de 70% dintre respondenți la nivel global și de 72% dintre angajații români incluși în studiu. Dintre ei, la nivel global, 25% se gândesc constant la această problemă. La fel și 36% dintre respondenții români.

· Satisfacția față de locul de muncă este mai ridicată decât satisfacția generală față de propria viață, cu un scor mediu de 7,6 din 10, respectiv 7,3 din 10 la nivel global, comparativ cu 7,8 din 10, respectiv 7,6 din 10 în România.

· Angajații rămân puternic conectați emoțional cu organizația la care lucrează, media globală a celor care spun că „iubesc” sau „le place” compania lor fiind de 87%, o creștere de 4 puncte procentuale față de 2025. În România, 86% au această atitudine pozitivă față de job, cu 1 punct procentual în plus comparativ cu 2025.

· Implicarea echilibrată este o tendință care se consolidează. În medie, la nivel global, 38% dintre angajați se implică mai conștient în activitatea profesională, protejându-și limitele, valorile și echilibrul dintre job și viața personală, o creștere cu 5 puncte procentuale față de 2025. În România, această atitudine este adoptată de 36% dintre respondenți, cu 1 punct procentual peste rezultatul de anul trecut.

· Loialitatea angajaților față de compania pentru care lucrează devine tot mai mult dependentă de condițiile și experiența oferite la locul de muncă - loialitate condiționată. 33% dintre angajați la nivel global intenționează să rămână la actualul job cât timp acesta rămâne interesant, cu 6 puncte procentuale mai mult comparativ cu 2025. Dintre respondenții români, 32% se raportează în acest fel la locul de muncă, o creștere cu 10 puncte procentuale față de 2025.

· În viziunea respondenților de la nivel global, starea de bine a angajaților și condițiile de muncă ar trebui să fie principala prioritate a departamentelor de HR din companiile lor, fiind menționată de 35%. Aceasta este urmată de recunoaștere, indicată de 33% dintre angajați, și de beneficiile extrasalariale, amintite de 29% dintre participanții la studiu. Așteptări similare au și angajații români.

· Angajații sunt surprinzător de optimiști în ceea ce privește inteligența artificială. În medie, la nivel global, 65% exprimă o atitudine pozitivă față de utilizarea AI la job, dintre care 40% spun că „iubesc” AI. În rândul respondenților români, 69% au o atitudine pozitivă și 43% „iubesc” să folosească AI.

· Angajații văd AI mai mult ca pe o oportunitate decât ca pe o amenințare. La nivel global, 40% sunt încrezători că locul lor de muncă nu va dispărea din cauza AI, față de 48% în România, cel mai mare procent dintre toate țările incluse în studiu. Dintre participanții la studiul global, 42% cred că AI va transforma în mod pozitiv joburile, opinie exprimată și de 30% dintre respondenții din România.

3 paradoxuri care modelează implicarea angajaților la locul de muncă

În ciuda presiunii tot mai mari asupra bugetelor proprii și a transformărilor de pe piața muncii generate de inteligența artificială, angajații continuă să demonstreze o capacitate surprinzătoare de a se adapta și de a merge mai departe cu încredere. Rezultatele studiului evidențiază faptul că angajații rămân implicați, puternic conectați cu companiile lor și, în general, cu o atitudine pozitivă față de locul muncă. Totuși, în spatele acestei reziliențe se ascund 3 paradoxuri care definesc o realitate complexă.

Paradoxul 1: Deși jobul joacă un rol tot mai puțin central în viața angajaților, relația lor cu compania pentru care lucrează rămâne puternică

Incertitudinea persistentă, scăderea puterii de cumpărare și diminuarea satisfacției față de propria viață îi determină pe angajați să acorde mai multă atenție vieții personale. Astfel, jobul ajunge să ocupe un loc mai puțin central în viața lor.

Proporția angajaților care afirmă că jobul se află în centrul vieții lor a scăzut, la nivel global, de la 19%, în 2025, la 13%, în 2026. O scădere de 5 puncte procentuale față de anul trecut se înregistrează și în cazul angajaților din România. În 2025, 13% spuneau că locul de muncă este cel mai important aspect din viața lor, față de 8%, în 2026.

În același timp, implicarea echilibrată, concept identificat în premieră în studiul din 2025, este o atitudine prezentă în continuare în rândul angajaților. În medie, la nivel global, 38% dintre respondenți raportează o implicare echilibrată la locul de muncă, față de 34% în 2025, ceea ce reflectă o tendință tot mai mare a angajaților de a-și îndeplini responsabilitățile de la locul de muncă, protejând totodată echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Dintre respondenții români, 36%, față de 35% în 2025, spun că îndeplinesc sarcinile stabilite de superiori, dar impun limite când cerințele acestora merg prea departe.

În ciuda implicării echilibrate, conexiunea angajaților cu companiile pentru care lucrează continuă să fie puternică: satisfacția profesională rămâne ridicată (peste 7 din 10 în toate țările), iar, în medie, la nivel global, 87% dintre respondenți declară că fie „iubesc”, fie „le place” compania lor, o creștere cu 4 puncte procentuale față de 2025. Dintre românii chestionați, 86% au o conexiunea emoțională puternică cu jobul, față de 85% în 2025.

Paradoxul 2: Loialitatea angajaților devine condiționată, în ciuda presiunilor financiare

Dificultățile financiare au un impact real asupra vieții angajaților, la nivel global 70% dintre aceștia menționând inflația și costul vieții drept principalele lor îngrijorări, iar 25% spunând că „nu se pot opri din a se gândi la asta”. Problema inflației este cea mai mare grijă și pentru majoritatea respondenților români, 72%, dintre care jumătate spun că se gândesc în permanență la asta.

În ciuda contextului dificil, loialitatea angajaților față de locul de muncă devine din ce în ce mai condiționată. La nivel global, proporția angajaților care doresc să rămână în aceeași companie „cât timp pot” a scăzut cu 5 puncte procentuale față de 2025, în timp ce în rândul respondenților români scăderea este de 10 puncte procentuale. În schimb, a crescut cu 6 puncte procentuale proporția celor care „intenționează să rămână atât timp cât jobul lor este interesant”, în cazul angajaților români creșterea fiind de 10 puncte procentuale comparativ cu 2025.

Munca interesantă, varietatea sarcinilor și recunoașterea stimulează implicarea angajaților și îi fac să se simtă împliniți profesional. Astfel, se consolidează tendința conform căreia angajații așteaptă reciprocitate din partea companiei în schimbul implicării lor. La nivel global, întrebați care ar trebui să fie prioritățile departamentelor de HR ale companiei lor în lunile următoare, dincolo de creșterile salariale, 35% dintre angajați au menționat starea de bine și condițiile de muncă, 33%, recunoașterea meritelor, iar 29%, beneficiile extrasalariale. Cei mai mulți dintre angajații români au plasat pe primul loc acordarea de beneficii, 40%, aprecierea rezultatelor este a doua opțiune, indicată de 32%, iar pe locul al treilea, concentrarea pe starea de bine a membrilor echipelor, menționată de 31% dintre respondenți.

Paradoxul 3: Inteligența artificială transformă piața muncii, însă angajații văd mai multe oportunități decât amenințări

Cei mai mulți dintre angajații participanți la studiu sunt conștienți de faptul că inteligența artificială este un factor major care va transforma piața muncii, însă ei sunt neașteptat de optimiști în ceea ce privește impactul acestei tehnologii: la nivel global, 65% privesc cu deschidere revoluția AI, față de 69% dintre respondenții români, iar 40% spun că „iubesc” să folosească AI, comparativ cu 43% dintre românii chestionați.

Această încredere se reflectă în percepțiile angajaților despre impactul AI asupra locurilor de muncă. La nivel global, 40% dintre respondenți sunt încrezători că joburile lor nu vor dispărea din cauza inteligenței artificiale, iar 42% cred că acestea se vor transforma în mod pozitiv odată cu dezvoltarea AI. Dintre toate țările incluse în studiu, România înregistrează cel mai mare procent al angajaților care nu sunt îngrijorați că jobul lor va dispărea din cauza AI – 48%, iar 30% se așteaptă la o schimbare pozitivă. De asemenea, 17% dintre românii chestionați cred că mai au timp până când jobul lor va fi desființat din cauza AI. În cazul celorlalte țări, proporția celor care au exprimat această opinie este mai mică decât în România.

Rezultatele studiului mai arată că angajații învață mai degrabă pe cont propriu să utilizeze AI decât prin training-uri organizate de companiile lor. În medie, la nivel global, 39% dintre respondenți, vs. 46% dintre angajații români, au afirmat că și-au dezvoltat competențele în materie de AI pe măsură ce au folosit aceste instrumente.

Cei mai mulți dintre angajați consideră că instrumentele AI sunt utile și că îi ajută să economisească timp. Totodată, întrebați care sunt principalele provocări pentru organizațiile lor în anii următori, la nivel global, 31% dintre respondenți au plasat pe primul loc creșterea eficienței, în timp ce 28% dintre românii chestionați au menționat ca primă opțiune îmbunătățirea experienței de la locul de muncă. Având în vedere aceste rezultate, companiile se află în fața provocării de a se asigura că AI devine factorul transformator pe care angajații îl așteaptă pentru eficientizarea activității și o experiență generală mai bună la locul de muncă, astfel încât entuziasmul lor actual față de această tehnologie să se mențină pe termen lung.

Un studiu global desfășurat în 14 țări

Studiul privind implicarea angajaților la locul de muncă a fost realizat de Pluxee împreună cu Ipsos, în mai 2026, pe un eșantion format din 11.000 de angajați din 14 țări: Belgia, Brazilia, Chile, Columbia, Franța, Germania, India, Italia, Mexic, România, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA. Din România au participat la sondaj 500 de angajați.

Despre Pluxee

Pluxee este un jucător global în domeniul beneficiilor extrasalariale și al soluțiilor pentru creșterea implicării angajaților, activ în 28 de țări. Pluxee sprijină companiile în atragerea, motivarea și retenția talentelor, printr-o gamă largă de soluții care acoperă domeniile: Meal & Food, Well-being, Lifestyle, Reward & Recognition, și Public Benefits. Susținută de tehnologie de vârf și de peste 5.600 de angajați implicați, Pluxee acționează ca un partener de încredere într-un ecosistem B2B2C puternic interconectat, format din peste 500.000 de clienți, peste 37 de milioane de consumatori și mai mult de 1,7 milioane de comercianți. Cu o experiență de peste 50 de ani, Grupul Pluxee este dedicat creării unui impact pozitiv asupra comunităților locale, susținerii stării de bine a angajaților la locul de muncă și protejării planetei.

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