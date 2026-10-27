Fiecare astfel de abonament este valabil timp de 12 luni și include un screening anual în valoare de 545 de lei, acces 24/7 la Healthline și reduceri la consultații și investigații.

Inițiativa marchează 30 de ani de la introducerea abonamentelor medicale în România și aduce prevenția mai aproape de familie, într-un context în care costurile serviciilor medicale și dificultățile de a obține rapid o programare rămân obstacole importante, mai ales în cazul copiilor și al vârstnicilor.

Prevenția poate funcționa, doar când este ușor de pus în practică

Potrivit unui studiu* realizat anul acesta de Regina Maria, 57% dintre respondenți consideră că abonamentele medicale au încurajat controalele regulate și prevenția, 38% spun că au redus stresul asociat accesului la servicii, iar 33% apreciază predictibilitatea mai mare a costurilor și accesibilitatea oferită.

În cadrul familiilor, însă, accesul la medic rămâne inegal. În cazul copiilor, aproape 7 din 10 respondenți menționează ca principale bariere fie dificultatea de a obține rapid o programare, fie costurile consultațiilor și investigațiilor repetate. În cazul persoanelor vârstnice, aproximativ 3 din 4 indică drept principale provocări costurile controalelor frecvente sau timpii mari de așteptare.

Grija de sănătate se construiește în familie

Datele Regina Maria arată că interesul pentru abonamentele destinate membrilor familiei a crescut în ultimii ani: de la puțin peste 50.000 în 2018 la peste 173.000 în 2026.

Dincolo de cifre, există și o altă dimensiune importantă a prevenției: rolul pe care îl avem în facilitarea accesului celor apropiați la servicii medicale. De multe ori, un control făcut la timp pornește de la rugămintea cuiva drag sau o programare făcută pentru un părinte.

„În ultimii 30 de ani, abonamentul medical a plasat prevenția ca parte din normalitate pentru mulți români activi profesional, mai ales în mediul urban. Dar accesul la sănătate nu ar trebui să depindă de etapa din viață în care te afli. În aceeași familie sunt copii, tineri la început de drum, părinți sau bunici care au nevoie la fel de mult, uneori chiar mai mult, de acces simplu la servicii medicale.”, spune Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria.

Obiectivul campaniei este ca fiecare român să ajungă la cel puțin un screening pe an. Identificarea timpurie a unor probleme de sănătate poate însemna mai puține situații care ajung în urgență, mai puține spitalizări și tratamente complexe și, implicit, mai puțină presiune asupra pacienților și familiilor.

Articol susținut de Regina Maria.