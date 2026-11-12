(P) Andreea, tratată pentru sindromul May-Thurner, mergea la sală aproape zilnic și brusc nu și-a mai putut folosi piciorul

Andreea este doctorandă în domeniul ingineriei alimentare și avea un stil de viață activ. Mergea la sală de aproximativ cinci ori pe săptămână, iar programul ei presupunea atât ore petrecute la laptop, cât și activitate în laborator.

După mai multe vizite la medic, în urma cărora nu a primit un diagnostic clar, a ajuns la Spitalul Regina Maria Timișoara , unde a fost consultată de Prof. Univ. Dr. Mihai Ionac , medic primar chirurgie vasculară. Investigațiile și evaluările realizate de medic aveau să îi ofere răspunsul la simptomele care îi afectau deja viața de zi cu zi.

Pentru Andreea, o doctorandă din Timișoara, aceasta a fost realitatea pe care a descoperit-o într-o seară din martie 2026, când piciorul stâng i s-a umflat, s-a înroșit și a început să amorțească.

Într-o seară, după ce a plecat de la universitate, a observat că piciorul stâng arăta diferit. Era roșu, vizibil umflat și îi dădea o senzație de greutate și amorțeală.

„Am văzut că era roșu, umflat și nu aveam stabilitate în el. Era greu și îl simțeam amorțit de deasupra genunchiului în jos”, povestește Andreea.

Pentru că simptomele nu dispăreau, a cerut sfatul medicului de familie și apoi a mers la urgență. Nu a primit însă un diagnostic clar, iar starea piciorului nu se ameliora.

„Știam în interiorul meu că este o problemă”, își amintește ea.

La recomandarea surorii sale, a ajuns ulterior la prof. dr. Mihai Ionac, chirurg vascular la Spitalul Regina Maria Timișoara. În urma consultației și a ecografiei, medicul a identificat o tromboză venoasă profundă, adică un cheag de sânge format într-o venă profundă, care împiedică circulația normală. În cazul Andreei, acesta era localizat în spatele genunchiului stâng.

De ce simptomele nu au dispărut după tratament

Pentru tromboză, Andreea a început tratamentul cu anticoagulante și a purtat ciorapi compresivi. Medicul i-a recomandat și să rămână activă, printr-un program de recuperare adaptat situației sale.

Cu toate acestea, după aproximativ trei luni, continua să simtă piciorul greu, mai ales atunci când făcea efort. Uneori apăreau și senzații de presiune și umflare.

Prof. dr. Mihai Ionac explică faptul că aceste manifestări pot apărea atunci când sângele nu se mai întoarce eficient din picior către inimă.

„În timpul mersului sau al efortului fizic, circulația sângelui crește. Dacă însă o venă este îngustată, sângele se acumulează în picior, ceea ce poate provoca umflarea şi senzația de greutate”, explică medicul.

Tocmai persistența acestor simptome l-a determinat să investigheze și venele situate mai sus, în zona abdomenului și a pelvisului. Investigațiile suplimentare au arătat că Andreea avea sindromul May-Thurner.

Această afecțiune apare atunci când o arteră comprimă vena iliacă stângă, un vas important prin care sângele circulă din picior către inimă. Din cauza presiunii, vena se îngustează, iar sângele se întoarce mai greu.

În cazul Andreei, cheagul de sânge se formase în spatele genunchiului, însă îngustarea venei din zona pelvisului îngreuna circulația și explica parțial atât apariția cheagului, cât și persistența simptomelor.

Pentru confirmarea diagnosticului și evaluarea exactă a zonei afectate, medicul a recomandat o ecografie intravasculară (IVUS). Spre deosebire de ecografia obișnuită, aceasta presupune introducerea unui cateter special în interiorul vasului de sânge, care permite vizualizarea venei din interior și măsurarea gradului de îngustare.

Stentul venos, soluția pentru restabilirea circulației

După confirmarea diagnosticului, prof. dr. Mihai Ionac i-a recomandat Andreei montarea unui stent venos, un dispozitiv de mici dimensiuni care menține vena deschisă și împiedică artera să o mai comprime, astfel încât sângele să poată circula mai ușor.

Intervenția a avut loc în august 2026 și a necesitat o poziționare foarte precisă a stentului. „Este important ca stentul să acopere exact zona în care vena este comprimată. Dacă nu acoperă întreaga zonă afectată, circulația poate rămâne îngreunată, iar dacă este poziționat prea departe, poate afecta circulația prin alte vene”, explică prof. dr. Mihai Ionac.

„Pentru a poziționa corect stentul, am folosit ecografia intravasculară inclusiv în timpul intervenției. Aceasta îmi permite să văd vena din interior, să identific exact zona comprimată și să măsor dimensiunile necesare pentru alegerea și poziționarea dispozitivului”, explică prof. dr. Mihai Ionac.

Andreea spune că nu i-a fost teamă de intervenție, deoarece medicul îi explicase diagnosticul și fiecare etapă a tratamentului.

„M-am dus cu cea mai mare încredere. Nu mi-a fost frică”, povestește ea.

Primele schimbări au apărut la doar câteva zile după procedură. Înainte de intervenție, piciorul îi amorțea chiar și atunci când stătea la birou și trebuia să se ridice și să meargă pentru ca senzația să dispară.

„Intervenția am avut-o luni, iar marți sau miercuri am simțit deja că acele amorțeli nu mai sunt”, spune Andreea.

La controlul ulterior, medicul a constatat o îmbunătățire de peste 90% a circulației în zona afectată, iar tromboza din spatele genunchiului se ameliorase considerabil.