Evoluția tehnicilor minim invazive permite astăzi tratarea multor afecțiuni ginecologice cu incizii reduse și cu protejarea țesuturilor sănătoase.

Alături de Dr. Alina Datcu, medic primar ginecolog, discutăm despre histeroscopie, laparoscopie și chirurgia robotică, precum și despre modul în care aceste intervenții ajută la conservarea fertilității.

Ce înseamnă chirurgia minim invazivă în ginecologie

Chirurgia minim invazivă include mai multe tipuri de proceduri care permit tratarea afecțiunilor ginecologice cu un impact redus asupra organismului.

„Avem intervențiile minim invazive histeroscopice și, pe de altă parte, laparoscopia și chirurgia robotică”, explică Dr. Alina Datcu.

Unul dintre avantajele majore ale acestor tehnici este reducerea traumatismului asupra țesuturilor și recuperarea mai rapidă a pacientei.

Histeroscopia permite accesul în uter fără incizii

Histeroscopia este o procedură utilizată pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni localizate în interiorul uterului.

„Histeroscopia înseamnă că intrăm în interiorul uterului fără incizii, prin vagin și prin colul uterin. Vedem pe cameră interiorul uterului și putem să reparăm minim invaziv”, explică medicul.

Prin această metodă pot fi îndepărtate anumite leziuni intrauterine, cu păstrarea structurii uterului și fără intervenții chirurgicale extinse.

Laparoscopia și chirurgia robotică permit intervenții de mare precizie

Laparoscopia presupune realizarea unor incizii de mici dimensiuni, prin care chirurgul poate introduce instrumentele necesare și o cameră video care oferă vizualizarea zonei operate.

În ultimii ani, chirurgia robotică a adus un nivel suplimentar de precizie în intervențiile ginecologice.

„Intervențiile robotice ginecologice, pe lângă faptul că inciziile sunt minime, ne permit să operăm milimetru cu milimetru”, spune Dr. Alina Datcu.

Potrivit medicului, sistemul robotic oferă o mobilitate superioară a instrumentelor chirurgicale și permite accesarea unor zone dificil de abordat prin tehnicile convenționale.

Cum este protejată rezerva ovariană în timpul operației

Atunci când este necesară intervenția asupra ovarului, obiectivul principal este îndepărtarea leziunii și păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut ovarian sănătos.

„Dacă avem un chist de operat, vom înlătura doar chistul și vom păstra celulele reproducătoare din ovar”, explică Dr. Alina Datcu.

Discuția despre fertilitate face parte din planificarea oricărei intervenții chirurgicale la pacientele aflate la vârsta fertilă.

Pe lângă rolul în reproducere, ovarul are și o funcție hormonală importantă. Din acest motiv, medicii încearcă să conserve cât mai mult țesut ovarian sănătos.

„Oricât de puțin țesut am mai avea în ovar, acesta își exercită funcția endocrină, adică produce hormoni”, precizează medicul.

Cum ajută intervențiile minim invazive la obținerea unei sarcini

Chirurgia minim invazivă este utilizată frecvent pentru tratarea unor afecțiuni care pot afecta fertilitatea, precum polipii sau fibroamele dezvoltate în interiorul uterului.

„Prin intervențiile minim invazive refacem anatomia uterului, iar sarcina poate apărea după scurt timp”, explică Dr. Alina Datcu.

După îndepărtarea leziunilor care modifică structura cavității uterine, uterul își poate recăpăta condițiile necesare pentru apariția și dezvoltarea unei sarcini.

Conservarea fertilității este o prioritate

Tehnicile moderne de histeroscopie, laparoscopie și chirurgie robotică permit tratarea multor afecțiuni ginecologice prin proceduri mai puțin traumatizante, cu recuperare mai rapidă și cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut sănătos.

Pentru femeile aflate la vârsta reproductivă, acest lucru înseamnă nu doar tratarea afecțiunii existente, ci și protejarea fertilității și a funcției hormonale pe termen lung.

Dr. Alina Datcu este medic primar ginecolog, cu experiență în chirurgia ginecologică minim invazivă, inclusiv histeroscopie, laparoscopie și chirurgie robotică.