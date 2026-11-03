De cele mai multe ori, prima întrebare care apare este: „De ce mi s-a întâmplat mie?”. Specialiștii spun însă că, în majoritatea cazurilor, cauzele nu au legătură cu ceea ce a făcut sau nu a făcut mama.

Alături de Dr. Alexandra Butean, medic primar obstetrică-ginecologie și specialist în genetică medicală la Spitalul Regina Maria Timișoara, discutăm despre cauzele pierderii de sarcină, rolul vârstei materne și investigațiile recomandate în cazul pierderilor recurente.

Cea mai frecventă cauză este de natură genetică

Majoritatea sarcinilor care se opresc din evoluție au la bază cauze genetice.

„În majoritatea cazurilor, cauza este genetică. Embrionul nu este corect genetic și nu poate supraviețui”, explică Dr. Alexandra Butean.

Deși experiența este dificilă pentru viitorii părinți, specialiștii subliniază că prognosticul rămâne favorabil. Chiar și după pierderi repetate de sarcină, șansele de a obține o sarcină sănătoasă sunt ridicate.

„După pierderi repetate, șansa de a obține o sarcină sănătoasă este de 3 din 4”, precizează medicul.

De ce influențează vârsta riscul de pierdere a sarcinii

Vârsta la care femeile aleg să devină mame a crescut semnificativ în ultimele decenii, iar acest aspect influențează și evoluția sarcinii.

Potrivit Dr. Alexandra Butean, la vârsta de 25 de ani, aproximativ una din zece sarcini se poate opri din evoluție. La 40 de ani, riscul crește, iar aproximativ una din patru sarcini se poate opri din evoluție.

Acest lucru este explicat, în principal, prin creșterea frecvenței modificărilor genetice care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă.

Când vorbim despre pierderi recurente de sarcină

După două sarcini pierdute consecutiv, medicii recomandă investigații suplimentare pentru identificarea eventualelor cauze.

Procesul începe cu o discuție detaliată despre istoricul medical al cuplului și despre eventualele afecțiuni existente în familie.

„Investigăm după o discuție detaliată cu acel cuplu. Vedem eventualele boli din familie și analizăm problemele de sănătate ale mamei”, explică specialistul.

Scopul investigațiilor este identificarea factorilor care ar putea influența evoluția unei viitoare sarcini.

Ce investigații pot fi recomandate

Evaluarea poate include mai multe tipuri de investigații, în funcție de istoricul fiecărui cuplu.

Printre cauzele care sunt analizate se numără:

sindromul antifosfolipidic și alte tulburări de coagulare;

afecțiunile glandei tiroide;

anumite malformații ale aparatului genital;

cauzele genetice.

Potrivit medicului, coordonarea tuturor acestor evaluări într-un singur centru poate simplifica procesul și poate reduce timpul necesar până la stabilirea unui plan de monitorizare.

Pierderea sarcinii nu este vina mamei

Unul dintre cele mai importante mesaje pe care specialiștii îl transmit pacientelor este că pierderea unei sarcini nu trebuie asociată cu sentimente de vinovăție.

„Nu este vina mamei că a pierdut sarcina. Nu este de vină stresul”, subliniază Dr. Alexandra Butean.

Există situații în care, în ciuda investigațiilor complete, nu poate fi identificată o cauză clară. Chiar și în aceste cazuri, perspectivele pentru o viitoare sarcină rămân încurajatoare.

„Uneori nu găsim nicio cauză. Dar statisticile arată că, după pierderi repetate, șansa de a obține o sarcină sănătoasă este de 3 din 4.”

Dr. Alexandra Butean este medic primar obstetrică-ginecologie și specialist în genetică medicală, cu experiență în investigarea și monitorizarea cazurilor de pierdere recurentă de sarcină.