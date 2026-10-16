Unele terapii oncologice pot afecta funcția inimii, iar anumite modificări pot apărea chiar și la ani de la încheierea tratamentului. Din acest motiv, evaluarea cardiologică înainte și pe parcursul tratamentului a devenit o componentă importantă a îngrijirii pacientului.

Alături de Asist. Univ. Dr. Anca Simona Tâu, medic primar cardiologie, coordonator al Centrului de Cardio-Oncologie din Policlinica Regina Maria Floreasca, discutăm despre rolul cardio-oncologiei, importanța monitorizării cardiovasculare și riscurile care pot apărea în timpul și după tratamentul oncologic.

De ce este necesară evaluarea cardiologică înainte de tratament

Odată ce pacientul primește un diagnostic oncologic, evaluarea cardiologică poate fi necesară chiar înainte de începerea tratamentului.

„Odată ce avem un diagnostic de cancer, mergem la oncolog, mergem și la cardiolog înainte de tratament. De ce?”, a întrebat Andreea Groza.

„Prima oară se evaluează funcția de pompă a inimii. Apoi, în timpul tratamentului oncologic, pot apărea probleme cardiace, de exemplu afectarea funcției mușchiului cardiac, hipertensiune arterială, tulburări de ritm cardiac (aritmii)”, explică Dr. Anca Tâu.

Evaluarea cardiologică inițială permite identificarea eventualelor probleme cardiovasculare și oferă medicului un punct de referință pentru monitorizarea ulterioară.

Ce se poate întâmpla cu inima în timpul tratamentului oncologic

Unele terapii oncologice pot avea efecte asupra sistemului cardiovascular. Din acest motiv, pacientul este urmărit pe tot parcursul tratamentului, pentru ca eventualele modificări să poată fi identificate cât mai devreme.

Acest lucru nu înseamnă că tratamentul oncologic trebuie întrerupt.

„Dimpotrivă, rolul cardio-oncologiei este de a identifica din timp riscurile și de a proteja funcția cardiacă, astfel încât pacientul să poată continua terapia oncologică în condiții cât mai sigure”, explică medicul.

Monitorizarea poate permite identificarea unor modificări ale funcției inimii înainte ca acestea să devină evidente prin simptome.

„Cardiologul poate identifica o afectare subclinică, adică o situație în care inima începe să sufere, dar observăm modificările înainte ca acestea să ducă la insuficiență cardiacă.”

Lucrurile s-au rafinat foarte mult în ultimii ani, iar monitorizarea cardiovasculară urmărește ca pacientul să poată duce la bun sfârșit tratamentul oncologic și să își păstreze o funcție cardiacă bună.

Există și riscuri cardiovasculare la distanță

Monitorizarea cardiologică nu se încheie neapărat odată cu finalizarea tratamentului.

„Există și un risc cardiac la distanță?”, a întrebat Andreea Groza.

„Da, sunt modificări ale funcției cardiovasculare care pot apărea inclusiv la distanță de încheierea tratamentului oncologic”, spune Dr. Anca Tâu.

În cazul pacienților care au primit radioterapie, anumite riscuri cardiovasculare pot apărea chiar și la 5-10 ani după încheierea tratamentului.

„Pot apărea procese de ateroscleroză accelerată, afectarea valvelor inimii.”

De aceea, istoricul tratamentului oncologic rămâne relevant și după finalizarea acestuia, iar monitorizarea cardiovasculară pe termen lung poate avea un rol important în îngrijirea pacientului.

Ce semne nu trebuie ignorate în timpul tratamentului

Unele simptome care apar în timpul tratamentului oncologic pot avea cauze diferite și nu trebuie automat atribuite terapiei.

„Care sunt semne de alarmă pentru cardiolog în timpul tratamentului oncologic?”, a întrebat Andreea Groza.

„Oboseala poate apărea în timpul tratamentului oncologic, dar poate să fie un semn al insuficienței cardiace, dar și un semn al anemiei. Iar lipsa de aer poate să ascundă inclusiv un infarct”, explică medicul.

Tocmai de aceea, apariția sau agravarea unor simptome precum oboseala și lipsa de aer trebuie discutată cu medicul și evaluată în contextul stării generale a pacientului.

„De aceea, pe tot tratamentul oncologic, pacientul se urmărește de către cardiolog în dinamică.”

Ce înseamnă cardio-oncologia

Cardio-oncologia înseamnă protejarea inimii în timpul și după tratamentul oncologic. Domeniul a devenit tot mai important pe măsură ce tratamentele oncologice au evoluat, iar pacienții trăiesc mai mult după diagnosticul inițial.

Unele terapii oncologice pot avea efecte asupra sistemului cardiovascular, motiv pentru care evaluarea riscului și monitorizarea funcției cardiace fac parte din îngrijirea multidisciplinară a pacientului.

Aproximativ 21% dintre pacienții cu cancer au deja o afecțiune cardiovasculară înainte de începerea tratamentului oncologic, iar o meta-analiză care a inclus peste 22.000 de pacienți a identificat modificări imagistice ale funcției cardiace asociate terapiei oncologice la aproximativ una din șase persoane tratate pentru cancer.

Prin evaluare și monitorizare în dinamică, medicii pot identifica modificările cardiovasculare într-un stadiu cât mai timpuriu și pot lua măsuri pentru protejarea funcției cardiace.

Monitorizarea continuă și după încheierea tratamentului

Rolul cardio-oncologiei nu se limitează la perioada în care pacientul urmează tratamentul. Unele modificări cardiovasculare pot apărea la distanță, motiv pentru care istoricul oncologic trebuie luat în calcul și în monitorizarea ulterioară.

Scopul este ca pacientul să poată beneficia de tratamentul oncologic necesar, protejând în același timp sănătatea inimii și calitatea vieții pe termen lung.

Asist. Univ. Dr. Anca Simona Tâu, medic primar cardiologie, coordonează Centrul de Cardio-Oncologie din Policlinica Regina Maria Floreasca, primul centru din România acreditat de International Cardio-Oncology Society (IC-OS), cu statut Silver – Centre of Excellence.