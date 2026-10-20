Marți, 20 octombrie 2026, Curtea de Apel București a admis în principiu contestația în anulare formulată de artist și a stabilit un nou termen de judecată pentru 29 octombrie. Decizia de marți nu a anulat însă condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare.

„În temeiul, art. 431 C. proc. pen., rap. la art. 426 lit. a) C. proc. pen. admite, în principiu, contestaţia în anulare formulată de T.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024 Respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată în temeiul art. 426 lit. h C. proc. pen. de T.C.J. împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 432 alin. (1) C. proc. pen. stabileşte termen pentru judecarea contestaţiei în anulare la data de 29.10.2026, ora 13:00 pentru când se încunoştinţează apărătorul ales al inculpatului. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.10.2026” se arată în minuta deciziei.

Artistul contestă decizia penală pronunțată pe 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța într-un dosar privind deținerea de droguri de risc pentru consum propriu. Dosarul a fost constituit de procurorii DIICOT în urma incidentului de la un festival din Costinești, unde rapperul a fumat canabis pe scenă, fiind ulterior trimis în judecată.

Decizia de marți privind admiterea în principiu înseamnă însă că argumentele artistului vor fi cântărite de instanța de judecată. Dacă s-ar fi respins, procesul s-ar fi oprit aici, fără cale de atac.