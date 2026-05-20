Wiz Khalifa, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a depus şi la Tribunalul Constanţa o contestaţie la executare. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 6 martie.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (....) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.