Wiz Khalifa, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri

Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de Poliția Română după ce instanțele din țară l-au condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Pe pagina poliției, artistul apare cu numele Thomaz Cameron Jibril, cetățean american, născut pe 8 septembrie 1987.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.


În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a depus şi la Tribunalul Constanţa o contestaţie la executare. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 6 martie.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (....) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.

TAROM suspendă zborurile spre Tel Aviv până pe 3 martie. Wizz Air anulează cursele către Israel și Orientul Mijlociu

GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Studiu: Inflaţia ar putea creşte din nou în România din cauza războiului din Iran. Presiuni şi pe dobânzi în următoarele luni

Presiunile inflaţioniste generate de conflictul din Iran se vor reflecta în dobânzile din următoarele luni, a declarat miercuri analistul economic Dragoş Cabat, la lansarea studiului „ROBOR şi IRCC: mecanisme, percepţii şi realităţi economice”.
O directoare financiară din Bucureşti a furat peste 11 milioane lei prin plăţi salariale false. 2.000 de tranzacţii suspecte

Directoarea financiară a unui grup de firme din Bucureşti este acuzată că a delapidat peste 11,2 milioane de lei din 2020, prin aproape 2.000 de tranzacţii mascate drept plăţi salariale, către conturi personale sau controlate de ea.
Cele mai frecvente greșeli făcute la interviurile de angajare. Cum răspunzi corect la întrebarea „Ce salariu îți dorești?”

Un interviu de angajare poate dura doar 30 de minute, însă pentru mulți candidați este suficient pentru a pierde o oportunitate importantă. 

Șeful NATO laudă România pentru doborârea dronei deasupra Estoniei: „Exact pentru asta ne-am pregătit”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit, miercuri, despre incidentul care a avut loc, marți, în spațiul aerian al Estoniei, atunci când un F-16 românesc a doborât o dronă militară.

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a reclamat la CCR ordonanța Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE, respectiv OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE.

Nicușor Dan organizează noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Pe cine a chemat la Cotroceni

Nicuşor Dan a invitat, la trei zile după consultări, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

