Tragedia feroviară din Spania, cu cel puțin 21 de morți și 75 de răniți, e ”complet ciudată”. 484 de oameni erau în trenuri

19-01-2026 | 07:38
Accidentul feroviar cu zeci de morți și răniți, în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Cordoba, este ”complet ciudat”, potrivit autorităților. 484 de pasageri se aflau în cele două trenuri.  

Cel puțin 21 de oameni au murit, iar 75 au ajuns la spital - între care 15 în stare gravă. Deocamdată, nu se știe dacă printre victime sunt și români.

Mai mulți șefi de stat, printre care președintele francez Emmanuel Macron, au transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei locale 20.00, când trenul de mare viteză a deraiat în apropierea localității Adamuz. A intrat pe linia de cale ferată alăturată, pe care venea - din direcție opusă - un alt tren.

Consecințele au fost dramatice. Zeci de pasageri au rămas captivi în interiorul vagoanelor distruse. În ajutorul lor au fost trimise de urgență numeroase ambulanțe, echipaje de pompieri și peste 40 de militari.

Primul tren care a deraiat plecase din Malaga și trebuia să ajungă în gara Atocha, din Madrid. Aproximativ 300 de persoane erau în vagoane.

Al doilea tren implicat în accident circula de la Madrid în direcția Huelva și avea 184 de pasageri.

Răniții au fost transportați la 6 spitale din Andaluzia, iar autoritățile spaniole au făcut apel la populație să doneze sânge.

Cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii 34 de ani

Juanma Moreno, președintele Guvernului Andaluz: ”În prezent, 15 persoane sunt în stare foarte gravă, dar personalul medical depune eforturi intense pentru a le salva viața”.

Spania nu s-a mai confruntat de 34 de ani cu un accident feroviar de o asemenea amploare. Anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat.

Oscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor: ”Accidentul este complet ciudat. S-a produs pe o linie dreaptă. Calea ferată fusese modernizată în luna mai”.

Peste noapte, circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia au fost oprită. Drept urmare, peste 200 vor fi afectate astăzi.

Având în vedere gravitatea accidentului, premierul Pedro Sánchez și-a anulat toate evenimentele programate, inclusiv o întâlnire cu liderul opoziției.

