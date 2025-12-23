Un susţinător al lui Georgescu a fost condamnat pentru lovirea unui jandarm la protestul ”turul 2 înapoi” din februarie

Protest Piața Victoriei Călin Georgescu

Un susţinător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în faţă la protestul „turul 2 înapoi”, organizat pe 10 februarie.

Mihaela Ivăncică

Este vorba de un şofer din Iaşi, Dacian George Pruteanu, cunoscut pentru poziţiile sale pro-Georgescu şi pentru că se manifesta violent la proteste.

Iniţial, în luna iulie, Dacian George Pruteanu a fost condamnat la un an cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 şi efectuarea a 90 zile muncă în folosul comunităţii, pedeapsă mărită de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani cu suspendare.

De menţionat că el a stat în arest preventiv în perioada februarie - iulie 2025.

Pe 10 februarie, în ziua în care Klaus Iohannis şi-a anunţat demisia, sute de persoane s-au adunat, în Piaţa Victoriei, la îndemnul lui Călin Georgescu, pentru a protesta faţă de anularea turului doi al alegerilor prezidenţiale.

Incidente violente între protestatari şi jandarmi

În timpul manifestaţiei, au avut loc mai multe incidente între susţinătorii suveranişti şi jandarmi, printre cei extraşi din mulţime fiind şi Dacian George Pruteanu, acuzat că a lovit un jandarm peste faţă.

La dosar se află şi declaraţia jandarmului lovit de Dacian George Pruteanu: "În data de 10.02.2025, cu ocazia unui protest organizat în Piaţa Victoriei, am asigurat ordinea publică în zonă. Mă aflam în cordonul de la gard, când am observat că anumite persoane au început să tragă de gardurile metalice montate pentru delimitarea spaţiului unde era organizat protestul. M-am deplasat în acea zonă în sprijinul colegilor mei, întrucât persoanele respective au desfăcut gardurile şi erau cu ele în mâini şi au început să le împingă în colegii mei. Am apucat de un gard pentru a opri două persoane care se aflau pe partea cealaltă a gardului, moment în care acestea l-au lăsat jos din mâini şi am încercat să îl duc înapoi unde se afla iniţial. Nu am reuşit acest lucru, întrucât mai multe persoane se apropiau de noi. Printre persoanele respective se afla şi un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră cu mâneci de culoare albă, pantaloni roşii şi un fes de culoare albă, care ţipa şi înjura. Acesta, văzând că era susţinut de persoanele din spate, a venit spre mine, a început să gesticuleze din mâini, îşi luase o poziţie de gardă".

Jandarmul relatează în continuare: "În momentul în care l-am văzut, am scos bastonul telescopic, iar când a văzut acest lucru s-a retras puţin dar, ulterior, a pus mâna pe gardul metalic, trăgând de el. În acel moment, l-am lovit cu bastonul telescopic peste mână. S-a retras doi - trei metri în spate şi s-a orientat spre colegul de lângă mine, gesticulând şi înjurând. S-a apropiat la aprox. 1 m de colegul meu şi, crezând că îl va lovi, m-am îndreptat către el şi l-am lovit în zona antebraţului cu bastonul. Atunci s-a retras în mulţime, dar s-a întors susţinut de încă două persoane. S-a repezit spre mine, eu m-am retras fiind cu spatele la stradă, unde treceau maşini, nefiind închisă încă circulaţia. M-am oprit cu spatele în botul unei maşini. Am dat să mă uit pentru o secundă în spatele meu pentru că nu ştiam ce se afla acolo. Când am întors privirea bărbatul respectiv era foarte aproape de mine, avea poziţia de gardă şi m-a lovit cu pumnul drept în zona capului, mai exact în zona frunţii, pe partea stângă. A mai încercat să mă lovească şi a doua oară cu pumnul dar nu a reuşit. Ulterior au revenit colegii lângă mine, persoana respectivă s-a dat mai în spate. Am încercat să îl prind de jachetă, mi-a scăpat şi am căzut pe partea dreapta pe cot şi picior. Am simţit că îmi curgea sânge pe faţă şi pe asfalt am văzut picături de sânge. Acesta s-a retras în spate. Ulterior l-am văzut din nou pe acesta, ţipând şi înjurând, dar avea alte haine respectiv pantaloni de trening de culoare neagră, jachetă de culoare maro şi o vestă de culoare neagră. Întrucât acesta acuza faptul că a fost lovit, i-am propus să îl ducem la ambulanţă să i se acorde primul ajutor. A refuzat şi a început să înjure şi să ameninţe forţele de ordine. Colegii mei l-au abordat în spatele protestatarilor, l-au încătuşat pentru că a opus rezistenţă (...) Am fost expertizat la INML din punct de vedere medico-legal, ocazie cu care s-a constatat că am prezentat leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 5 - 6 zile îngrijiri medicale".

Versiunea protestatarului în fața instanței

În timpul procesului, bărbatul a recunoscut că a avut o altercaţie cu jandarmii, dar că a sărit în ajutorul unor "femei şi bătrâni".

"Mă aflam în Piaţa Victoriei la un protest paşnic, spontan. La un moment dat, fiind la un ceai cu nişte doamne, în centrul pieţei, am văzut la o distanţă de aprox. 10-20 m că mai multe persoane se aflau în mijlocul drumului, împingând gardurile metalice puse de către jandarmi acolo şi un jandarm sau doi cu bastoanele în aer. Atunci am plecat în acea direcţie, pentru a ajuta persoanele de acolo, care erau femei şi bătrâni. În momentul în care am văzut pe unul dintre jandarmi cu bastonul în aer, am încercat să-l lovesc pe acesta cu pumnul, dar nu am reuşit. Jandarmul respectiv m-a lovit cu bastonul peste mână, la deget. Atunci am început să ne împingem cu jandarmii, am înaintat protejându-mi capul cu mâinile. Ne-am mai împins puţin, după care ne-am aşezat pe jos pentru a le arăta că suntem paşnici. Am rămas aşa timp de 20 minute, poate şi mai mult, am fumat o ţigare şi când m-am uitat la mâini am constatat că aveam sânge la încheietura mâinii drepte şi degetul mare de la mâna stângă. M-am dus ulterior la maşină, unde mi-am schimbat hainele şi m-am întors înapoi. Am mai scandat lozinci, am socializat, am mai plecat din piaţă, m-am întors şi toate acestea timp de câteva ore. La un moment dat, am vrut să ies din mulţime şi atunci au venit spre mine aprox. 10 jandarmi, m-au trântit la pământ, mi-au pus piciorul pe cap şi m-au dus la dubă şi, ulterior, la secţia de poliţie. Nu îmi aduc aminte dacă am lovit vreun jandarm. Menţionez că jandarmii au pulverizat spray lacrimogen în direcţia mea, simţind în gură acest spray. Dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm, îmi pare rău", a susţinut protestatarul.

Deşi judecătorii afirmă că fapta săvârşită de Dacian George Pruteanu prezintă un grad ridicat de pericol social şi a lovit un reprezentant al statului, i-au aplicat o pedeapsă cu suspendare, pe motiv că are studii universitare, ocupaţia de şofer, fără antecedente penale, şi-a recunoscut fapta şi a avut pe tot parcursul procesului o bună conduită. 

