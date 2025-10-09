Mai mulți șoferi și-au dus mașinile la service și le-au primit tot stricate și cu piese lipsă. Mecanicul a păstrat și banii

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Ilfov, după ce a păcălit mai multe persoane că le va repara maşinile de lux, a încasat banii, dar nu a realizat lucrările. Prejudiciul în acest caz este de aproape 160.000 de lei şi 8.500 de euro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată pentru 19 infracţiuni de înşelăciune, două infracţiuni de furt, o infracţiune de abuz de încredere, o infracţiune de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, o infracţiune de efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor.

”În perioada august 2021 – februarie 2023, un inculpat a indus în eroare mai multe persoane fizice şi astfel a primit sume de bani cuprinse între 2.500 lei şi 16.400 lei, precum şi alte sume în euro, în vederea efectuării unor reparaţii pentru autoturisme de lux, însă după încasarea sumelor de bani nu a mai prestat lucrările la care s-a angajat, cauzând astfel un prejudiciu total de 158.800 lei şi 8.500 euro”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, acelaşi inculpat ”a sustras mai multe componente ce se aflau montate pe două autovehicule care i-au fost încredinţate pentru reparaţii, iar într-o altă situaţie a refuzat să restituie unei persoane vătămate piesele ce i-au fost încredinţate pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii”.

Anchetatorii au mai stabilit că persoana respectivă a făcut fără autorizaţie ”activităţi privitoare la punerea în funcţiune şi exploatarea unui număr de trei elevatoare pentru vehicule (echipamente destinate ridicării de autovehicule) şi a unui recipient metalic stabil sub presiune tip compresor marca, în incinta service-ului auto din comuna Ştefăneştii de Jos, judeţ Ilfov”.

Bărbatul a mai avut antecedente

Bărbatul a mai fost cercetat şi pentru comiterea altor infracţiuni de abuz de încredere şi înşelăciune pentru care a fost dispusă clasarea, deoarece acesta s-a împăcat cu victimele ori faptele nu erau prevăzute de legea penală.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Buftea, pentru judecare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













