O rețea internațională de hoți de mașini, destructurată de polițiile europene. Suspecții vindeau vehiculele în Dubai

Stiri externe
08-10-2025 | 09:50
carabinieri
YouTube // Eurojust

Poliţiile italiană, spaniolă şi belgiană au destructurat o reţea criminală din Europa de Est, acuzată de furt de maşini de lux.

autor
Sabrina Saghin

Reţeaua le trafica către Dubai pentru revânzare, au anunţat marţi autorităţile italiene şi agenţiile de cooperare poliţienească şi judiciară din UE, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Banda căuta mașinile în stațiuni

Banda căuta maşinile în staţiuni de vacanţă precum Forte dei Marmi şi Cortina în Italia şi Marbella în Spania.

Odată identificate ţintele, vehiculele erau geolocalizate, astfel încât complicii să poată acţiona în linişte, chiar şi la domiciliul victimelor, potrivit Carabinierilor italieni.

europol sindicat
Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială

Membrii bandei au folosit echipamente sofisticate pentru a deschide maşinile şi a neutraliza sistemele de alarmă şi GPS. Suspecţii au reuşit, de asemenea, să dezactiveze transponderele de securitate pentru a împiedica urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

Maşinile – în majoritate modele Range Rover, Lexus şi Toyota – erau apoi conduse în Belgia, unde numerele de şasiu erau modificate şi se adăugau plăcuţe de înmatriculare false sau clonate, înainte de a fi transportate din portul Anvers.

Ancheta a vizat peste 100 de vehicule

Agenţii au confiscat patru maşini furate, kituri pentru clonarea cheilor de maşină, dispozitive de bruiaj şi alte echipamente utilizate pentru a deschide maşinile, a neutraliza sistemele de alarmă şi GPS şi pentru a demonta transponderele de securitate, ca să împiedice urmărirea în continuare a vehiculelor furate.

Eurojust şi Europol, agenţiile de cooperare judiciară şi poliţienească ale UE, au contribuit la anchetarea furturilor a peste 100 de vehicule de lux, în valoare totală de cel puţin 3 milioane de euro (3,5 milioane de dolari), începând cu anul 2024.

Operaţiunea de marţi a vizat 24 de suspecţi, majoritatea din Moldova, dar şi din Rusia, România şi Ucraina, şase dintre ei fiind reţinuţi şi trei plasaţi în arest la domiciliu, au declarat carabinierii italieni, care au condus anchetele.

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, masini, ancheta, politie, furt, europol,

Dată publicare: 08-10-2025 09:50

